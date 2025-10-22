Войната в Украйна:

Мисия на ЕС в Сърбия и защита на българите: евродепутатите приеха резолюция

22 октомври 2025, 18:01 часа
Евродепутатите призовават за открито разследване на трагедията в Нови Сад от ноември 2024 г. Тогава 16 души загинаха след срутване на козирката на жп гарата, а това отключи масови протести в Сърбия срещу правителството в Белград и президента Александър Вучич. Причината - властта така и не предостави цялата информация около спорната реконструкция на гарата, в чиято основа бе китайски консорциум.

Осъждайки поляризацията и държавните репресии, евродепутатите искат мисия на ЕС за установяване на фактите.

В резолюция, приета на 22 октомври, Европейският парламент категорично осъжда продължаващата политическа поляризация и държавни репресии в Сърбия една година след трагедията в Нови Сад. Членовете на ЕП искат всеобхватни и прозрачни съдебни процедури, така че отговорните за срутването на железопътния навес да бъдат предадени на правосъдието.

Право на протест

Подкрепяйки правата на сръбските студенти и граждани на мирен протест, Европарламентът призовава за отчетност и провеждане на демократични реформи в страната. Евродепутатите подчертават значението на гражданската смелост, ангажимента за ненасилие и ангажираността на младите хора за напредък по европейския път на Сърбия.

"Те са сериозно загрижени от напрегнатия и поляризиран климат, подхранван от речта на омразата, антиевропейска и проруска пропаганда и кампаниите за оклеветяване, разпространявани чрез контролираните от правителството медии и длъжностни лица", твърдят членовете на ЕП.

Има "крещяща неспособност" на държавата да се изправи очи в очи с миналото на Сърбия и да го приеме, пише в резолюцията. По-конкретно, осъждайки незаконните тактики за наблюдение, включително използването на шпионския софтуер Pegasus, използването на акустични устройства с далечен обсег и сълзотворен газ срещу цивилни лица, членовете на ЕП твърдят, че сръбското ръководство носи политическа отговорност за ескалацията на репресиите, нормализирането на насилието и отслабването на демократичните институции в страната.

ЕП защитава малцинствата в Сърбия, включително българите

Като призовават за спешни и безпристрастни разследвания на всички твърдения за злоупотреби срещу протестиращи, членовете на ЕП също така решително осъждат незаконното задържане и експулсиране на граждани на ЕС, които са направили изявления в подкрепа на протестиращите студенти.

Евродепутатите осъждат и нападенията срещу членове на националните малцинства, включително словаци, българи, румънци и хървати, както и използването на етнически обиди от страна на проправителствени медии.

Резолюцията осъжда вербалната агресия на високопоставени сръбски длъжностни лица срещу членове на ЕП поради участието им в протестите и отхвърля "неоснователните твърдения" на сръбските органи, които обвиняват ЕС в участие в организирането на протестите.

Гарантиране на свободни и честни избори в Сърбия

Като отбелязва, че предишните избори са били проведени при некоректни условия, белязани от натиск върху гласоподавателите и купуване на гласове, ЕП призовава за незабавно и пълно изпълнение на препоръките на международните мисии за наблюдение на избори на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), за да се гарантират свободни и честни избори в Сърбия.

Искат се независими одити на избирателните регистри и равен достъп до време в ефир в медиите за всички политически участници.

ЕП: Членство в ЕС за Сърбия само при санкции срещу Русия

ЕП подчертава дългогодишния си ангажимент към европейската перспектива и бъдещото членство на Сърбия в ЕС, при условие че бъде постигнат измерим напредък по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както и пълно съгласуване с общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС и санкциите срещу Русия.

Членовете на ЕП призовават високопоставени служители на ЕС да се въздържат от "неоснователни изявления, възхваляващи процеса на реформи в Сърбия". Те приветстват „новия тон“ на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на неотдавнашното ѝ посещение в Сърбия, „което отразява по-точна оценка на основните проблеми на Сърбия и отрицателните резултати по отношение на основните реформи“.

Резолюцията подкрепя бързото изпращане на мисия на ЕС за установяване на фактите в Сърбия, с участието на Европейския парламент, за да се оценят на място състоянието на демокрацията, продължаващите протести и репресии срещу демонстранти.

Резолюцията беше приета с 457 гласа „за“, 103 „против“ и 72 „въздържал се“, съобщават от пресцентъра на ЕП.

