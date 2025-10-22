Войната в Украйна:

Приключи ремонтът на магистрала „Тракия“ край Пазарджик в посока София

22 октомври 2025, 12:36 часа 146 прочитания 0 коментара
Завършиха асфалтовите работи в платното за София в участъка в ремонт на магистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90-и и 98-и км. 8-километровото трасе е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В платното за Бургас в момента се полага пътната маркировка. Движението е пренасочено двупосочно в обновеното платно за столицата, в което са обособено по една лента в посока. Очаква се до края на седмицата да е готова маркировката в платното за Бургас, а след това ще започне и маркирането в платното за столицата. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да завърши полагането на маркировка в платното за София и да се възстанови движението в двете ремонтирани платна в област Пазарджик.

В четвъртък (22 октомври) между 8 и 18 часа ще се извършват ремонтни дейности в платното за София в 100-метрово трасе при 62-и км на АМ "Тракия". При реализацията им ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

На магистрала "Тракия" продължава ремонтът на платното за Бургас в участъци в областите Софийска, Стара Загора и Сливен. В Софийска област строителни работи има в 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Стара Загора се ремонтира 10-километрова отсечка между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км между 262-и и 273-и км. В участъците трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

АПИ припомня, че в участъците в ремонт може да се шофира и в аварийната лента. Строителните дейности причиняват неудобство на гражданите, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Виолета Иванова
