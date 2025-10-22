Прогноза за времето - 23 октомври 2025 г. (четвъртък)

През следващото денонощие облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд; а над Северна България ще намалява през нощта до ясно, а през деня - до слънчево време. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, по Черноморието - 13-16 градуса. Максималните - между 18 и 23 градуса. В София минималната температура ще е около 7 градуса, максималната – около 20 градуса. През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца – ще се понижава.

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра – около 8 градуса.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 49 мин. и залязва в 18 ч. и 32 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 43 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 49 мин. и залязва в 19 ч. и 04 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Източник: meteo.bg