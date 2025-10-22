Шефът на ДАНС се разходи до парламента: Провали се заседанието на комисията, която щеше да го изслушва

Председателят на ДАНС Деньо Денев се разходи до Народното събрание, защото Комисията за контрол над службите и използването на специалните разузнавателни средства (СРС) не успя да събере достатъчен кворум, за да започне заседание и да го изслуша. По програма - той трябваше да бъде изслушан заедно с директора на териториалната дирекция на ДАНС – Пазарджик и представители на МВР относно постъпил сигнал, съдържащ информация за опорочаване на изборния процес при проведените избори за общински съветници в община Пазарджик.

Комисията е председателствана от Златан Златанов от проруската партия "Възраждане", който изчака около 15 минути да се събере кворум, а след това обяви, че няма такъв. В залата липсваха депутатите от управляващата коалиция.

"Заседанията са бламирани от представителите на така наречената четворна коалиция", каза Златанов.

"Възраждане" няма да им извинява отсъствията

"Аз не извинявам представените бележки за отсъствията на депутатите, които не се явяват. Те пишат уважителен характер, но те не представят съответните доказателства за тяхното отсъствие. Те могат да пият кафе на съответното барче", заяви още депутатът от партията на Костадин Костадинов.

Голяма част от депутатите от комисията обаче са членове на вътрешна комисия, която към 17.30, когато беше началния час на комисията, тя още провеждаше заседание. ОЩЕ: За пети пореден път: Деньо Денев не беше изслушан от Комисията за контрол над службите