На комисия: Ветото на Радев за ДАНС не успя, от президентството се тревожат за премиера

Президентското вето срещу промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с което се ограничават правомощията му да назначава шеф на службата, не успя в ресорната комисия. В комисията "за" повторното приемане на законопроекта и срещу ветото гласуваха 10 народни представители, "против" - 1 и "въздържали се" - 4. Окончателното решение ще бъде на пленарна зала, като при повторното гласуване - законопроектът трябва да събере повече от половината от гласовете на депутатите.

Припомняме, че наскоро депутатите отмениха правомощията на президента да назначава шефовете на ДАНС и това ще става в парламента по предложение на правителството. Промяната стана по инициатива на управляващото мнозинство.

Тревогата на президентството

От президентството представиха мотивите за ветото, като извън тях обърнаха внимание, че в конституциите на някои държави всеки отрицателен вот по предложение на министър-председателя може да доведе до бламиране на правителството.

Опозицията си спомни за Пеевски

Бойко Рашков от "Продължаваме промяната" заяви, че приема аргументите на държавния глава, защото са логични и напомнят на практика, която са преживели. "Не помнят какви протести имаше около Народното събрание, когато едно правителство си позволи лукса да назначи Делян Пеевски при същата процедура, при която сега управляващото мнозинство желае да определя", каза Рашков.

Той дори предложи отново да бъде предложен Пеевски за шеф на ДАНС.

Божидар Божанов от "Да, България" направи реплика и заяви, че най-вероятно няма да са двама, които взимат решенията, а един, защото другият днес е бил пенсиониран.

Поф. Николай Радулов каза, че е против такъв подход при решаване на въпроси, важни за цялото население, като отбеляза, че тази ситуация му напомня 89-та година.

От своя страна Атанас Атанасов от ДСБ посочи, че в Конституцията е прогласен принципа за политическата неутралност на председателя на ДАНС. "Този закон трябва да отиде в Конституционния съд, за да може да бъде съобразено това обстоятелство", добави Атанасов.

ГЕРБ искат процедурата да е прозрачна, т.е. да минава през НС

Маноил Манев от ГЕРБ също взе думата, като отбеляза, че именно в Народното събрание има гаранция, че ще бъде подложен на абсолютен дебат.

Той попита дали е публично, адекватното и прозрачно председателят на ДАНС да е продукт на една сделка между министър-председателя и Министерски съвет и една личност, без значение коя е тя, която заема своята функция на президент. "Там всички знаем, абсолютно всички знаем, че докато не бъде намерен компромис, то не може да се случи", каза Манев и посочи, че от другата страна се предлага това да се случва без пленарна зала под наблюдението на всички медии, всички държавни, неправителствани и граждански организации.

Манев напомни на Бойко Рашков, че самият той е бил назначен в службите по времето на БСП, когато е бил предложен и Пеевски за шеф на ДАНС.

"Вие казахте, че Министерски съвет и президента може да се случи сделка. Вие казахте, че споделената компетентност е сделка", каза от своя страна Димитър Стоянов. "Вие бяхте опозиция 2013 г., какво успяхте да направите с Пеевски, защо беше избран?", попита още той и напомни, че ГЕРБ през 2013 г. са върнали обратно правомощията на президента.

"Защо избрахте Пеевски е странен въпрос към представите на ГЕРБ за 2013 г. Защо променихте правилата е резонен въпрос, на който мога да отговоря. Първо, никой не може да убеди, когото и да било в нашата страна, че ситуацията със сигурността в света и държавата ни, която е пряко свързана с работата на ДАНС не са променени от 2015 до днес", отговори Маноил Манев.

По думите му в тази връзка правенето на сделки по отношение на председателя на ДАНС е не само странно, но опасна за страната ни. Той също така обърна внимание, че президентът може да поставя, каквито поиска критерии и изисквания за кандидата, което означава, че се влиза в договорни отношения с президентската институция и това според него е проблем.

От своя страна пък Димитър Стоянов попита дали администрацията на президента тябва да е гумен печат, а Манев му отговори да го разбира, както иска.

От "ДПС - Ново начало" в лицето на Калин Стоянов също се включи в дебата и коментира идеята на опозицията да се изслушват в парламента кандидатите за ДАНС, но да се назначават пак от президента. "Много хора, предложени от всички, но в крайна сметка изборът е на един човек - на президента. В крайна сметка, ако той не види подходящия човек, няма да има хора на съответната длъжност.