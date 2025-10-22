"Такса спокойствие": Десет уволнени от ДАИ заради корупция

Десет служители на "Автомобилна администрация" са били освободени след подадени устни и писмени сигнали за корупция от транспортни фирми. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на брифинг в Русе. Посещението му е част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Министър Караджов призова фирмите да подават сигнали при случаи, в които служители на агенцията са изисквали т.нар. "такса спокойствие" или други нерегламентирани плащания.

"Всички писмени сигнали, дори когато само се намеква за корупция, са изпратени на главния прокурор", уточни Караджов. По думите му някои фирми се страхуват да се подпишат под сигналите: "Казват ми – днес ти си министър, утре няма да си, а те ще дойдат и ще ме съсипят", коментира той. Още: След тежък инцидент с млад шофьор: Караджов иска ДАИ да провери как се е сдобил с книжка

Десет уволнени

Министърът обяви, че десет служители вече са освободени по реда на Кодекса на труда. "Намерихме начин, така че съдът да не може да ги върне. Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата", заяви той. Караджов подчерта, че предстоящата реформа, с която контролът по пътищата ще бъде съсредоточен в единен орган, ще позволи по-строг обществен и медиен надзор върху евентуални корупционни практики.

По думите му заплащането в "Автомобилна администрация" остава много ниско, но това важи и за други структури към Министерството на транспорта. "Сега не е моментът да обещавам увеличение на заплатите. Не мисля, че има основания за стачка. Подобни слухове са фалшиви новини, разпространявани от хора, засегнати от антикорупционните мерки", каза Караджов.

Той добави, че някои служители със "спорна репутация", отстранени от системата, се опитват да подстрекават недоволство. "Винаги е така, когато бръкнеш в кошера на търтеите – те започват да търсят как да те ужилят", каза образно министърът. Още: Караджов не е уволнил нито един даяджия за корупция: Проучване на ИПБ (ДОКУМЕНТИ)

По време на брифинга Караджов увери, че България ще въведе навреме всички промени, изисквани от новите директиви на Европейския съюз за повишаване на пътната безопасност. "Много от тези правила вече прилагаме – като контрола върху годишните технически прегледи и върху манипулирането на километражите", уточни той.

17-годишни с книжка?

Относно идеята 17-годишни да получават шофьорски книжки, министърът заяви, че страната ни се въздържа от подобна мярка. "Като държава с най-висок травматизъм на пътя, това би било прекалено рисково. Не сме против, но ще отложим въвеждането ѝ максимално според възможностите на европейските правила", посочи Караджов. Още: Шофьор от екипа на Роби Уилямс е записал как инспекторите му искат подкуп

Той допълни, че България е подготвена за въвеждане на електронни шофьорски книжки, като вече има готовност за това в системата на Министерството на електронното управление.