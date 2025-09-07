Скорост от 162 до 222 км/ч – окото на тол камерите засякло стотици нарушители със смъртоносна скорост

Тол камерите работят интензивно. В тъмната част на денонощието нарушението са два пъти повече. На всяка минута има четирима шофьори, които карат с превишена скорост в зависимост от участъците. Ако говорим за магистрала, става въпрос за повече от разрешената скорост за движение от 140 км/ч. Това заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов пред bTV.

Още: Средната скорост и глобите за нарушения: Кои отсечки ще се следят и още информация

Стотици нарушители със смъртоносна скорост

Той посочи, че тол камерите за уловили шофьор на камион да кара със 162 км/ч на магистрала. Засечен е и водач от през нощта да кара с 222 км/ч на магистрала и то при отбивка, при която може да се включи друг участник в движението, изтъкна проф. Олег Асенов. 193 са нарушителите от тази нощ на пътя Радомирци-Телиш – път, на който загина 12-годишната Сияна. Между 120 и 160 са нарушителите за непоставени предпазни колани.

Още: Още камери ще ни следят караме ли бързо на пътя

По думите на проф. Олег Асенов с над 19% е увеличението на трафика от април месец досега. Рисковият трафик също влияе на катастрофите и травматизма. Всяка катастрофа и едно събитие на пътя е в резултат на различни видове рискови фактори, коментира директорът на Националното тол управление. Амбицията е до края на годината да бъдат покрити още 1200 км с тол камери. „Ще бъдем в нормалния стандарт, но при наличие на 195 тол камери, отсечките могат да нараснат относително бързо“, подчерта проф. Олег Асенов. Той запита трябва ли за 10-15 минути повече на пътя да се рискува живота на хората на пътя, а и в автомобила.

Проф. Асенов заяви, че всички нарушители на пътя ще си получат глобите.

Още: Обявиха от кога започват глобите за превишена средна скорост