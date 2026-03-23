Мъгла, ветрове и минусови температури: Лошо време в планините

23 март 2026, 9:37 часа 206 прочитания 0 коментара
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части има мъгла и духат слаби до умерени ветрове. Температурите в планините са между минус шест и нула градуса, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Още: Облаци и мъгли: Лошо време за планински туризъм

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°.

Още: Мъгли и облаци: Лошо време за туризъм в планините

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Още от Общество
