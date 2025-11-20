Войната в Украйна:

Не открихме документи да е съгласувано строителство: Екоминистърът за Черноморието

20 ноември 2025, 08:27 часа 461 прочитания 0 коментара
Не открихме документи да е съгласувано строителство: Екоминистърът за Черноморието

Важен е антропогенният фактор – т.е. човешката дейност. Направихме много подробни проверки за съгласуване с РИОСВ, със съответните служби – не открихме документи. Можеш да покриеш речно корито, но след съгласуване и разрешение, не можеш да го застроиш. В крайна сметка главният архитект на съответната община издава разрешително за строеж. Това заяви екоминистърът Манол Генов, който сподели и, че изглежда има "минаване между капките", но и регионалното министерство има работа в случая. Доколкото знам, в курорт "Елените" ДНСК (под шапката на МРРБ) е издала заповед за разрушване на този апарт хотел, но се обжалва в съда, добави екоминистърът за работата на колегите си от регионалното министерство. Всичко това се отнася до Черноморието.

Още: "Да покриеш речно корито не е забранено, но да построиш хотел върху него е крайно недопустимо": Министър Генов с нови данни

Кой кога си е позволил да заобиколи препоръките, това е публична информация – на сайта на екоминистерството има специален линк с резултатите от проверките по Черноморието, увери Генов. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние, каза вече екоминистерството на 18 ноември. А Генов подчерта пред БНТ – регионалният министър отговаря дали ще има бутане на строежи. Всеки има право да се обърне към съда и да обжалва актове, издадени срещу него, напомни екоминистърът.

Манол Генов обеща и държавата да е изключително рестрективна по отношение пилеенето на вода. Ще има преглед и на малките ВЕЦ-ове в страната - защото може да не се осигурява вода за такива съоръжения при маловодие и безводие по закон.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Няма закон, който да казва на колко метра да строиш от река: Софийски неволи с небостъргачи, Боянското блато и Герман

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Черноморие Наводнение Застрояване наводнения безводие презастрояване водни басейни Манол Генов Елените
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес