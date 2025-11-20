Не открихме документи да е съгласувано строителство: Екоминистърът за Черноморието

Важен е антропогенният фактор – т.е. човешката дейност. Направихме много подробни проверки за съгласуване с РИОСВ, със съответните служби – не открихме документи. Можеш да покриеш речно корито, но след съгласуване и разрешение, не можеш да го застроиш. В крайна сметка главният архитект на съответната община издава разрешително за строеж. Това заяви екоминистърът Манол Генов, който сподели и, че изглежда има "минаване между капките", но и регионалното министерство има работа в случая. Доколкото знам, в курорт "Елените" ДНСК (под шапката на МРРБ) е издала заповед за разрушване на този апарт хотел, но се обжалва в съда, добави екоминистърът за работата на колегите си от регионалното министерство. Всичко това се отнася до Черноморието.

Още: "Да покриеш речно корито не е забранено, но да построиш хотел върху него е крайно недопустимо": Министър Генов с нови данни

Кой кога си е позволил да заобиколи препоръките, това е публична информация – на сайта на екоминистерството има специален линк с резултатите от проверките по Черноморието, увери Генов. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние, каза вече екоминистерството на 18 ноември. А Генов подчерта пред БНТ – регионалният министър отговаря дали ще има бутане на строежи. Всеки има право да се обърне към съда и да обжалва актове, издадени срещу него, напомни екоминистърът.

Манол Генов обеща и държавата да е изключително рестрективна по отношение пилеенето на вода. Ще има преглед и на малките ВЕЦ-ове в страната - защото може да не се осигурява вода за такива съоръжения при маловодие и безводие по закон.

Още: Няма закон, който да казва на колко метра да строиш от река: Софийски неволи с небостъргачи, Боянското блато и Герман