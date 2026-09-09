Войната в Иран::

Танкер с 2 млн. барела петрол беше ударен във водите на Ирак

09 септември 2026, 17:05 часа 987 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Танкер с 2 млн. барела петрол беше ударен във водите на Ирак

Танкер, превозващ около 2 милиона барела иракски мазут, е бил ударен от дрон в иракски териториални води в сряда, 9 септември, съобщиха пристанищни служители. На борда на петролния танкер „Ню Андрос“, плаващ под панамски флаг, е избухнал пожар, след като той е бил ударен около 6 ч. сутринта, съобщиха за Reuters двама иракски пристанищни служители. Няма данни за жертви сред 22-мата членове на екипажа, добавят източниците.

Още удари в Персийския залив

Агенцията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) съобщи по-рано, че кораби в северната част на Персийския залив и в Оманския залив са били ударени от огън, който ги е извадил от строя, по време на военни действия в региона през нощта. Тя добави, че не може да потвърди наличието на жертви или въздействие върху околната среда.

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Отделно от това UKMTO съобщи за друг инцидент в сряда, на 24 морски мили от Порт Рашид в Обединените арабски емирства. Според агенцията е бил забелязан кораб, който се е наклонил, докато е бил на котва, което вероятно показва, че е поел вода след атака с неизвестен снаряд.

Снимка: Getty Images

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Иран заяви в сряда, че е атакувал 10 кораба близо до Ормузкия проток, след като САЩ потопиха пет ирански петролни танкера - в най-голямата обявена вълна от ответни атаки срещу корабоплаването от двете страни от началото на войната, която продължава вече шест месеца.

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Ирак петрол петролен танкер война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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