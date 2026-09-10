СЕМ иска обяснения от Милена Милотинова за Георги Ангелов, готви се протест пред БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) ще изслуша генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) и Управителния съвет на обществената медия за планираните програмни промени, включително по повод освобождаването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията "История.БГ" и "От Европа и напред". Решението е било взето на днешното заседание на регулатора, като темата е била включена като първа точка в дневния ред по предложение на Пролет Велкова, член на СЕМ. Тя е посочила, че до момента не са известни основанията за освобождаването на Ангелов и определи като необходимо ръководството на БНТ да даде яснота по случая.

Пролет Велкова, снимка: БГНЕС

По думите ѝ става дума за журналист с десетилетия професионален опит и авторитет, чиито предавания имат висока образователна стойност и стабилна аудитория. "Неговите предавания, смятам, са уникални с това, че имат изключително висок образователен ефект върху публиката, а безспорно е - знаем всички, това е сред основните мисии на обществената телевизия - да образова своята аудитория, да образова обществеността. В предяванията му винаги участват висококвалифицирани академични хора с авторитет, с утвърдени позиции в научния свят", посочи още тя.

Велкова предложи СЕМ да изпрати писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова, като поиска писмено обяснение за основанията за кадровото решение. Тя уточни, че вече има и подписка от "сериозни имена" в защита на Георги Ангелов. По думите ѝ регулаторът не трябва да се води от външни фактори, но ако те носят справедливо възмущение, членовете трябва да се вслушат.

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Това предложение за писмо до БНТ бе гласувано от членовете, но не бе прието с един глас "за" на Пролет Велкова и трима въздържали се - на председателя на СЕМ Габриела Наплатанова и на членовете Симона Велева и Къдринка Къдринова. Къдринка Къдринова, член на СЕМ, отбеляза, че това е поредният случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция. "Аз съм крайно смутена от това, че Съветът за електронни медии някак си се превръща в тенденция да бъде ехо на политически декларации, позиции, оценки", каза тя.

Къдринка Къдринова, снимка: БГНЕС

Къдринова посочи, че фактът, че политици, включително политически лидери, вземат отношение по случая и определят решението като политически мотивирано, "не прави особено добра услуга на журналистическия авторитет на Георги Ангелов". "Защото логиката допуска, че след като една политическа сила говори за политически натиск срещу определен журналист, очевидно, когато този журналист влиза в някакви промени с оглед на суверенното ръководство на медията, в която работи - в случая БНТ, когато политическа сила взима такова отношение и твърди, че има политическо решение спрямо свалянето му от ефира в едно предаване, което не би трябвало да е политическо, това означава, че те виждат в него, тези политически говорители, виждат в него свой представител в БНТ. Това за мен е крайно смущаващо", каза тя.

Тя настоя Съветът за електронни медии да спазва наистина своя профил на медиен регулатор. Не на медиен съдник на средата, в която всички се движим - медийна и обществена.

Членът на СЕМ Симона Велева подчерта, че след като се е запознала с наличната информация по този случай, подкрепя ръководството на БНТ и председателя на СЕМ. "За мен всякакви опити председателят на СЕМ и генералният директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани в Народното събрание в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изопачен като цензура, са спекулативни и представляват груба намеса в автономността както на регулатора, така и на Българската национална телевизия", заяви Велева.

Снимка: БГНЕС

"Разбирам, че когато един журналист в началото на програмния сезон се оплаче, че е бил премахнат от екран и това е политически мотивирано, той има своите основания да мисли така и трябва да бъде защитен", каза Велева. В същото време, тя посочи, че според информацията, с която разполага, журналистът не е представил концепция за бъдещето на предаването. Тя подчерта, че "История.БГ" е културно и образователно предаване, в което следва да се спазват принципите на плурализъм и представяне на различни гледни точки. Тя посочи още, че разбира, че използването на случая за политически дивиденти и опитът да бъде изопачен като цензура, са спекулативни и са груба намеса, както в автономността на СЕМ, така и на БНТ. "Аз разбирам, че ръководството на Българската национална телевизия няма право да прави, каквито и да било кадрови промени, ако не ги съгласува с политици достатъчно рано, за да могат те да одобрят. И считам, че това е абсолютно недопустимо", заяви тя. По думите й обаче трябва да се проявява внимание при използването на термина "цензура".

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Велева отбеляза, че ако няма конкретни данни за ограничаване на определени тези или позиции, думата "цензура" не трябва да се използва. "То тогава не трябва да използваме в никой случай думата цензура. Ако има някакви исторически тези, които се опитват да бъдат приглушени, нека да се кажат и за тези исторически тези", каза тя. "Да, нека да поканим госпожа Милотинова да даде своето становище по въпроса. Но мисля, че Съветът за електронни медии трябва твърдо да застане зад нея", каза Велева. "Защото тогава, когато българските данъкоплатци искат отговор на кадрови решения в Българската национална телевизия, това е легитимно и може да се случи в рамките на Съвета за електронни медии и в основните законови форми. Но когато председателят на СЕМ и шефът на телевизията биват привикани в парламента да се обясняват защо е взето едно или друго решение, това вече наистина е форма на политически натиск", заяви Симона Велева.

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова уточни, че тези казуси са чувствителни и винаги са били на вниманието на регулатора и той винаги публично ги е обсъждал. Тя посочи, че до момента има един сигнал в деловодството на Съвета по този казус. "Призванието на СЕМ е да пази медийната свобода и да подкрепя и насърчава редакционната независимост. Затова правихме и поредица от дискусии, събития и изискахме от медиите вътрешни документи , с които те гарантират свободата на журналистическия труд. По конкретния казус, смятам за подходящо БНТ да комуникира планираните промени, които са свързани с утвърдени предавания и лица на медията, не само с конкретно визирания журналист", каза тя.

Тя припомни, че още при представянето на управленската програма на новия управителен съвет на БНТ са били загатнати промени в прогрмната схема на обществената телевизия на базата на проучване сред аудиторията. "БНТ и БНР имат специални отговорности и са призвани да работят с най-висок професионализъм, да вземат решенията си прозрачно и в режим на плурализъм, безпристрастност и неутралност“, каза още председателят на СЕМ.

Междувременно е обявен протест пред сградата на БНТ за 14 септември в защита на Георги Ангелов. Създателят на събитието във Facebook е Илиян Василев, който е написал в описанието следното: "В защита на Георги Ангелов и за редакционната независимост, свободата на словото и правото на обществото да чува неудобни за властта истини."