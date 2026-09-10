"Няма да спаси нито един човешки живот": ИПБ с остра критика към новия план за пътна безопасност

Обявената от премиера "мегаструктура" и "единен контролен орган" за пътна безопасност всъщност е административен мираж, който няма да спаси нито един човешки живот на пътя. Това се посочва в остро становище на Института за пътна безопасност (ИПБ) по повод представения от правителството план за действие. ОЩЕ: Правителството създава нов мегаорган за пътната безопасност (ВИДЕО)

Според експертите зад гръмките думи за революционни промени не стои реален единен орган. Вместо същинска реформа се извършва просто механично разделяне на Националното тол управление между МВР и Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), както и прехвърляне на чиновници и компютри от една държавна сграда в друга.

От ИПБ акцентират върху голямото премълчаване от страна на властта. В самия план е заложена точка 1.1, предвиждаща Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) да се превърне в проактивна структура, която управлява риска и насочва публичния ресурс само към най-опасните участъци. Според експертите премиерът нарочно е спестил тази фундаментална промяна във философията, което буди силни съмнения дали планът изобщо ще бъде изпълнен.

В становището се извеждат три фундаментални липси, които обричат правителствената инициатива на неуспех:

Липса на конкретни резултати: Не е посочено с колко процента точно ще намалеят загиналите и ранените на пътя.

Липса на срокове: Няма ясно времева рамка кога мерките трябва да дадат реален ефект.

Липса на отговорност: Най-сериозният пропуск е, че отново не става ясно кой носи персонална и институционална отговорност за безопасността.

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От Института подчертават, че преместването на администратори не намалява скоростта, не спира пияните и дрогирани шофьори и не прави данните от камерите по-достоверни. Заключението на експертите е, че зад т.нар. „мегареформа“ прозира схващането на властта, че пътната безопасност не е система за спасяване на човешки животи, а чисто и просто машина за камери, повече глоби и висока събираемост.