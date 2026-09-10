Цената на петрола може да скочи до 120 долара за барел, САЩ виждат война в Иран до 2029 г.

Goldman Sachs („Голдман Сакс“) предупреди, че засилващите се атаки в Персийския залив и Червено море биха могли да изтласкат цената на суровия петрол сорт „Брент“, който е референтен за Европа, до над 120 долара за барел. Причината - войната в Иран продължава да тласка нагоре световните цени, а според американски официални лица военните действия може да продължат доста дълго време, става ясно от информация на CBS и The Wall Street Journal.

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Прогнозата на банката предполага повишение от около 20% спрямо сегашните нива. Основният сценарий на Goldman все още предвижда цената на сорта „Брент“ да спадне до около 85 долара за барел до края на годината, но анализаторите заявиха, че рисковете за прогнозата им остават „значително насочени към повишение“, особено в краткосрочен план.

Американските потребители са похарчили допълнителни 100 милиарда долара за гориво от началото на войната в Иран на 28 февруари - по данни от проучване на Университета Браун, цитирано от CBS, като по-високите цени на бензина съставляват около 55 милиарда долара, а на дизела – 45 милиарда долара.

Цените днес: "Брент" е над 100 долара за барел

В четвъртък, 10 септември, цената на петрола обърна два път тенденцията и отбеляза спад, а после покачване. Опасенията от ескалиращото напрежение в Близкия изток и неговото въздействие върху енергийните доставки задържат цената на „Брент“ над 100 долара за барел.

Фючърсите на международния еталон „Брент“ с доставка през ноември отбелязаха спад от 0,71% до 100,50 долара за барел в началото на азиатската търговия, но после пак имаше ръст - 102,19 долара за барел, показват данните в реално време на CNBC (към 12 ч. българско време).

Снимка: Getty Images

Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през октомври се понижиха с 0,37% до 96,68 долара за барел в началото на търговията, а после и при тях имаше покачване - до 97,29 долара.

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Съветници на Тръмп обсъждат как войната в Иран може да продължи до 2029 г.

Междувременно водещи съветници от Белия дом са обсъдили на четири очи с президента на САЩ Доналд Тръмп възможността войната с Иран да продължи до края на мандата му, съобщи в сряда The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официални лица. Според информацията вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други са обсъдили с Тръмп възможността Техеран да продължи да оказва съпротива на американския натиск в условията на блокада и други военни мерки, което би могло да удължи конфликта отвъд деня на встъпването в длъжност на следващия президент през януари 2029 г.

Тези частни разговори контрастират с публичните коментари на Тръмп от сряда, че войната ще приключи „незабавно“ след междинните избори през ноември, тъй като Иран „не може да издържи повече“.

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Изданието посочва, че продължителният конфликт би натоварил военните ресурси на САЩ и би рискувал продължителни сътресения на световните пазари на петрол. Също така се съобщава, че министърът на отбраната Пийт Хегсет вече е удължил някои разполагания на войски в Близкия изток до 2027 г., докато Пентагонът планира да запази някои единици за противовъздушна отбрана в региона без конкретна дата за приключване на разгръщането.

🇺🇸 The US keeps sinking Iran’s “shadow fleet”



American forces destroyed five oil tankers belonging to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. The crews were ordered to abandon the vessels before the strikes.



Washington said the attacks were retaliation for new IRGC attempts… pic.twitter.com/XJUwY1Qtw6 — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

Тръмп също така е подкрепил по-дългосрочна кампания за икономически натиск, основана на морска блокада и санкции, целящи да принудят Техеран да прекрати ядрената си програма, пише още в материала.

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