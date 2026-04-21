Войната в Украйна:

След тежка нощна катастрофа: Отвориха Прохода на републиката

21 април 2026, 10:04 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Движението през Прохода на Републиката вече е възстановено след тежката нощна катастрофа, при която загина един човек, предаде БГНЕС.

Трасето беше блокирано близо до село Мишеморков хан, след като турски ТИР излетя от пътя и падна в дере. При инцидента загина шофьора на тежкотоварния автомобил.  

Екипите работиха без прекъсване през цялата нощ, за да разчистят разсипания товар и да изтеглят катастрофиралата машина. На мястото бе изпратен кран, който вдигна камиона.

Към 9.00 часа тази сутрин, трафикът се осъществява нормално и в двете посоки. Причините за инцидента все още се изясняват в рамките на започналото досъдебно производство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ТИР катастрофа Проход на Републиката кран
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес