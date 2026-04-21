След тежка нощна катастрофа: Отвориха Прохода на републиката

Движението през Прохода на Републиката вече е възстановено след тежката нощна катастрофа, при която загина един човек, предаде БГНЕС.

Трасето беше блокирано близо до село Мишеморков хан, след като турски ТИР излетя от пътя и падна в дере. При инцидента загина шофьора на тежкотоварния автомобил.

Екипите работиха без прекъсване през цялата нощ, за да разчистят разсипания товар и да изтеглят катастрофиралата машина. На мястото бе изпратен кран, който вдигна камиона.

Към 9.00 часа тази сутрин, трафикът се осъществява нормално и в двете посоки. Причините за инцидента все още се изясняват в рамките на започналото досъдебно производство.

