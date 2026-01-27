Служебна дисциплина на чист въздух: ДАНС тръгва на походи

Всички държавни служители в Държавна агенция "Национална сигурност" ще поддържат общата си физическа подготовка чрез задължителни организирани пешеходни походи веднъж месечно. Това предвижда проект на нова инструкция на агенцията, публикуван за обществено обсъждане. Походите ще се провеждат в рамките на един работен ден и ще заменят досегашния модел, който допускаше индивидуална физическа подготовка с упражнения или спорт поне два часа седмично в работно време. До момента туристическите походи бяха предвидени като алтернатива за служители, които не могат редовно да спортуват, но с новите правила този вариант отпада.

В мотивите към проекта се посочва, че провеждането на физическата подготовка единствено в организирана форма чрез пешеходни походи ще позволи по-добро планиране и контрол, ще повиши служебната дисциплина и безопасността, ще оптимизира използването на работното време и ще допринесе за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите. Още: Конституционният съд ще се занимава с отнетите правомощия на Радев в службите

От ДАНС признават, че досегашните правила не са осигурявали достатъчни условия за ефективен контрол върху реалното изпълнение, съдържанието и интензитета на физическото натоварване. Според агенцията индивидуалните занимания в рамките на работното време са създавали затруднения при доказването на фактическото им осъществяване и предпоставки за нецелесъобразно използване на работното време.

Проектът запазва изискването за специализирана физическа подготовка за служителите от структурите, които осъществяват охрана и пропускателен режим. Тя ще се провежда по отделна учебна програма, включваща физически упражнения, техники и прийоми от бойно-приложни спортове.

Според текста на инструкцията пешеходните походи ще се организират от структурни звена на ниво отдел, самостоятелен сектор или по-високо, по предварително утвърден план от заместник-председателите на ДАНС или от административния секретар. За всеки поход ще се изготвя списък на участващите служители, като задължително ще се определят и служители, които остават на работните си места. Още: Гласеният от управляващите за шеф на ДАНС се оказа тройкаджия по право

Проектът е публикуван във вторник на платформата за обществени консултации, като предложения и становища по него могат да се подават до 26 февруари.