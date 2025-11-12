Слънчево, но ни дебне друга опасност. Времето утре - 13 ноември 2025 г.

На 13 ноември 2025 г. ще се радваме на слънчев и безоблачен ден. Само в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще са между 3° и 8°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12° и 17°. В София минималната ще е около 2°, максимална - около 14°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Ще посрещнем ли първия сняг? Седмична прогноза за времето за 10-16 ноември 2025 г.

И за планина, и за плаж

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Магнитна буря

Според прогнозата на прогнозата на специализирания сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent, според която индексът е доста висок - 6.7. Това може да причини здравословни неразположения при хората с хронични и сърдечно-съдови заболявания.

Източник: Meteo.bg

