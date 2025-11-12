Любопитно:

Слънчево, но ни дебне друга опасност. Времето утре - 13 ноември 2025 г.

12 ноември 2025, 12:13 часа 343 прочитания 0 коментара
Слънчево, но ни дебне друга опасност. Времето утре - 13 ноември 2025 г.

На 13 ноември 2025 г. ще се радваме на слънчев и безоблачен ден. Само в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще са между 3° и 8°, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12° и 17°. В София минималната ще е около 2°, максимална - около 14°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Ще посрещнем ли първия сняг? Седмична прогноза за времето за 10-16 ноември 2025 г.

И за планина, и за плаж

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°. По Черноморието през деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Магнитна буря

Според прогнозата на прогнозата на специализирания сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent, според която индексът е доста висок - 6.7. Това може да причини здравословни неразположения при хората с хронични и сърдечно-съдови заболявания. 

Източник: Meteo.bg

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Най-точната прогноза: Дъжд или сняг през ноември 2025 г. (ГРАФИКА)

Снимка: БГНЕС 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес