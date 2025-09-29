Войната в Украйна:

Сняг в Стара планина, условията за туризъм не са добри

29 септември 2025, 09:40 часа 473 прочитания 0 коментара
Сняг в Стара планина, условията за туризъм не са добри

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). По билото на Стара планина вече има и снежна покривка, температурата в района е минус 1 градус, а във високите части има и гъста мъгла.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

ОЩЕ: Идват интензивни валежи, а после? Николай Василковски с прогноза за началото на октомври

"Четвъртък и петък, както и в събота (от 2 до 4 октимври), времето ще е най-динамично. Очакват ни много валежи. Най-интензивни ще са дъждовете по Черноморието и може да се активизират свлачища. Това обаче ще компенсира безводието. След този период следва един сравнително дълъг период със слънчево време и температури, които ще се повишат – от 15 до 20 и над 20 градуса", каза синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Туризъм Стара планина сняг планини информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес