Сняг в Стара планина, условията за туризъм не са добри

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). По билото на Стара планина вече има и снежна покривка, температурата в района е минус 1 градус, а във високите части има и гъста мъгла.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

ОЩЕ: Идват интензивни валежи, а после? Николай Василковски с прогноза за началото на октомври

"Четвъртък и петък, както и в събота (от 2 до 4 октимври), времето ще е най-динамично. Очакват ни много валежи. Най-интензивни ще са дъждовете по Черноморието и може да се активизират свлачища. Това обаче ще компенсира безводието. След този период следва един сравнително дълъг период със слънчево време и температури, които ще се повишат – от 15 до 20 и над 20 градуса", каза синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни.