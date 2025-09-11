Спекула, цени, пари - какво става с доходите ни? Анализ на Христина Христова (ВИДЕО)

На първо място в държавния бюджет трябва да бъде осигуряването на средства и достатъчно ясна политика свързана с тези средства за реформата на образованието. Очевидно е, че има много голям дисбаланс и несъответствие между образованието и качествата и уменията, които придобиват младите хора в образователната система и потребностите на икономиката и общественото развитие.

Това каза бившият социален министър Христина Христова в предаването "Студио Actualno" във връзка с приоритетите и рисковете, които трябва да бъдат отчетени при изготвянето на новия държавен бюджет.

Като основни приоритети Христова постави и пенсионната система и пазара на труда.

Предстои минималната работна заплата от следващата година да се увеличи с 12.6%, вдигайки доходите от 1077 лв. на 1213 лв. Наред с това държавата обсъжда по-високи помощи за семействата, а експерти прогнозират бюджетен дефицит от около 5%.

"Минималната работна заплата трябва да бъде определена от правителството до 1-ви септември и те се постараха да внесат проекта на постановление за обществено обсъждане. И тази работна заплата се получава като се изчисли 50% от средната работна брутна заплата за последните 12 месеца. Друг е въпросът, че ние имаме изначален проблем с приемането на този текст на чл.244 от Кодекса на труда, където по един неправилен, по мое мнение, начин, приехме и въведохме европейското законодателство", каза Христова.

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания.

Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.

Как изглежда обаче тази заплата в контекста на държавите в Европейския съюз и какви са другите предизвикателства, пред които е изправен държавния бюджет - вижте в интервюто.