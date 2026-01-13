Лайфстайл:

Старата методика е отменена, но нова няма: Хаос със сметките за парно

Към момента няма законово определен краен срок, в който държавата е длъжна да въведе новата методика за изчисляване на таксата за сградна инсталация. Причината е, че действащата формула вече е отменена – първо от Върховния административен съд, а след това и от Съда на Европейския съюз. Това обясни адвокат Незрет Бабучев, който в ефира на Нова нюз очерта правната рамка, пропуските в нормативната уредба и възможните решения, които институциите трябва спешно да предприемат.

Как се изчисляват сметките сега?

Досегашният начин за изчисляване на таксата за сградна инсталация беше оменен, а хиляди потребители на топлофикация се оказаха в правен и финансов вакуум. Вместо по формула, сметките за парно в момента се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон – дори в сградите с реално месечно отчитане.

"Няма нормативен акт, който да посочва конкретен срок, но това не означава, че проблемът може да бъде отлаган. Административният орган е длъжен да изработи нова формула, съобразена с указанията на съда", подчерта Бабучев.

Едно от ключовите указания на Съда на ЕС е свързано с начина, по който се разпределят разходите за сградна инсталация.

По думите на адвоката те трябва да бъдат съобразени с идеалните части на собствениците, а не да се разпределят механично между всички апартаменти. Това е принцип, заложен и в българския Закон за управление на етажната собственост – разходите за общи части се поемат според дела на всеки собственик.

"Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък. Това противоречи на логиката и на закона", категоричен е Бабучев. 

Друг важен момент в решението на европейския съд е, че различните типове сгради имат различни топлинни загуби.

Затова бъдещата методика трябва да отчита: типа на сградата, нивото на изолация, енергийната ефективност и техническото състояние на инсталацията.

"Съдът ясно посочва, че не може всички сгради да бъдат третирани еднакво. Старите, лошо изолирани блокове губят много повече енергия, а това се прехвърля директно върху сметките на хората", обясни юристът.

Новата методика трябва да бъде заложена в наредба, която урежда топлоснабдяването. Именно там досегашната формула е била отменена и именно там трябва да бъдат направени измененията.

Отговорността за това носи Министерството на енергетиката, което следва да изготви новия нормативен текст в съответствие с указанията на съда.

Един от най-чувствителните въпроси е дали новата методика може да важи със задна дата – така че хората да бъдат компенсирани за периодите, в които са плащали по отменена формула.

Според адвокат Бабучев това е изключително малко вероятно: „Обратното действие на нормативен акт е изключение в българската правна практика. По принцип актовете действат за бъдеще. Ако се допусне обратно действие, това почти сигурно ще бъде атакувано в съда“.

В момента топлофикационните дружества и потребителите се намират в правен парадокс – старата методика е отменена, но нова няма. Затова на практика се прилага същият механизъм, защото просто липсва алтернатива.

„Всички работят по отменена формула не защото е правилна, а защото няма друга“, обобщи адвокатът.

На въпроса дали потребителите трябва да се подготвят за по-високи сметки, Бабучев бе предпазлив, но реалистичен: „Хаосът в енергетиката е сериозен. Сметките в момента са прогнозни, защото няма действаща методика. Най-добрата ситуация е в новите сгради, където има пълно измерване и минимални общи разходи. При останалите целта трябва да бъде максимално приближаване до реалното потребление“.

В по-широк план адвокат Бабучев акцентира върху нуждата от национална политика за енергийна ефективност – обновяване на сградния фонд, подмяна на остарели инсталации и ограничаване на топлинните загуби.

Виолета Иванова
