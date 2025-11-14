Европейският съд ги осъди, но топлофикациите ще вземат "горе-долу" същите пари за парно и топла вода

Надявам се, че през оставащите дни до края на ноември ще има яснота за новата формула за сградната инсталация. Работи се по преформатиране. Това заяви Кремен Георгиев председател на Асоциацията на топлофикационните дружества и бивш ръководител на "Топлофикация София". Отново Георгиев тъничко неглижира решението на Европейския съд, че формулата не става за нищо – използва думата „препоръки“.

Сградната инсталация не е сума, която е горница – това е част от потребената енергия, подчерта Георгиев пред БНТ. Въпросът е колко точно да е сградната инсталация - Още: Не сте длъжни да разбирате колко плащате за парно и топла вода: Топлофикационни внушения по БНТ

На директен въпрос какви ще са цените, отговорът беше, че всички трябвало да очакват горе-долу същите цени, щяло просто да има различно деление между трите основни компонента на сметката, сградната инсталация е един от тях, по думите на Георгиев - Още: "Топлофикация" е начислила милиони левове повече за сметки? Експерти твърдят, че топломерите на сградите се манипулират

На въпрос дали "Топлофикация София" ще поиска увеличение на цената на парното и топлата вода, Георгиев напомни, че дружеството може да иска промяна само в началото на лятото, при преминаване от един отоплителен сезон в друг. Само КЕВР може да промени извън това цените, но при изключителни обстоятелства, подчерта той.