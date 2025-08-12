Войната в Украйна:

12 август 2025, 10:45 часа 426 прочитания 0 коментара
Стотици глоби за неправилно паркиране по Северното Черноморие

Над 100 глоби за неправилно паркиране са наложени при проверките по Северното Черноморско крайбрежие през миналата седмица. За това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по повод акцията, която се проведе по разпореждане на ресорния министър Манол Генов. Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство, посочиха още от МОСВ.

"Над 90% от нарушителите са основно румънски туристи. Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация, непознаване на закона и българския език", съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите.

Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години. До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева, съобщиха от екоминистерството.

Съвместните проверки се проведоха от БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция "Национална полиция", отдел "Икономическа полиция", сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа", Областна администрация – Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.

Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май-30 септември, съобщиха от МОСВ.

В края на юни екип на областната администрация в Бургас извърши тестово заснемане на плаж Вромос край Черноморец. Установени бяха над 30 незаконни обекта в пясъчни дюни.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Черноморие неправилно паркиране къмпингуване информация 2025
