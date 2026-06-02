Строителният контрол проверява хотел на "Елените"

Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс "Астория" в курортен комплекс "Елените", предаде БНР. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустроството и ДНСК - София след среща със собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса като водоснабдяване, канализация и електричество. Още: „Да не ни сполети трагедията на „Елените“: Пловдивчани алармират за строеж край Марица

Осем месеца след наводнението в курортния комплекс "Елените" хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Калта и тинята на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено.

"Ами, ние не искаме да ни дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами, пак оправете канализацията, всичко ни оправете, да не убие някой тоя ток.", казва Татяна Титова- собственик на апартамент във "Вили Романа".

Защо се стигна до бедствието?

В продължение на две седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел "Астория". Защо – обяснява временно изпълняващият длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова. "Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите, имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на Община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверение за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите", посочи Вълкова.

За хотел "Негреско", построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен. Относно "Негреско", там самият хотел има удостоверение за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени два броя, както казах, удостоверение за въвеждане в експлоатация", обяснява Вълкова.

На фона на разрухата, двата плажа на "Елените" са готови да посрещнат туристи.

