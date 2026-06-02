Работодателите се страхуват от младите висшисти

02 юни 2026, 7:06 часа 687 прочитания 1 коментар
Разпространението на дистанционната работа след пандемията от КОВИД-19 е основен фактор за по-високата безработица сред младите висшисти, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на проучване на клона в Ню Йорк на Управлението за Федерален резерв (УФР) на САЩ. Изследването установява, че работодателите са по-предпазливи при наемането на млади и неопитни служители за позиции, които могат да се изпълняват дистанционно, тъй като обучението и наставничеството от разстояние са по-трудни.

Страх от младите

Според анализа равнището на безработица сред младите висшисти в професии, подходящи за дистанционна работа, се е повишило с около един процентен пункт през периода 2022–2024 г. спрямо 2017–2019 г. За по-възрастните работници в същите сфери безработицата леко е намаляла.

Авторите на проучването изчисляват, че дистанционната работа обяснява близо две трети от увеличението на безработицата сред младите висшисти след пандемията от КОВИД-19. Според тях работодателите предпочитат да не назначават наскоро завършили студенти в сформирани екипи, тъй като усвояването на необходимите умения е по-трудно извън офисната среда, допълва БТА.

Яна Баярова
