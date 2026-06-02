Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Поредната руска масирана комбинирана въздушна атака – с ракети и дронове, удари Украйна в малките часове на тази нощ. Основните цели на руските ракети и далекобойни безпилотни летателни системи станаха украинската столица Киев, южният пристанищен град Одеса и град Днипро (Днепропетровск) – през есента на 2025 година руската армия успя да навлезе с няколко километра в Днепропетровска област, но оттогава беше поизтласкана. Има данни в канала в Телеграм на украинските ВВС и на други мониторингови украински канали като "Труха" за изстреляни балистични и крилати ракети (Х-101, от бомбардировачи Ту-95 и Ту-160), специално по Киев, както и предварителна информация за изстреляни ракети "Циркон". Каналът "Николевски Ваньок" съобщи за 20-тина балистични ракети, изстреляни по Киев.

Засега последната информация от Тимур Ткаченко, ръководител на военновременната администрация на Киев, съобщава за трима загинали и 29 ранени, включително 2 деца. Ткаченко публикува информацията в официалния си канал в Телеграм. Малко преди това кметът на Киев Виталий Кличко, също в Телеграм, обяви 28 ранени, сред тях тригодишно дете.

Руският Z-блогър Кирил Федоров твърди, че е поразена сградата на "Укроборонпром" и прилага видеокадри:

По-лоши засега са новините от Днипро – там има вече потвърдено 5 души, които са загинали от руския удар. Информацията е на военновременния ръквоводител на администрацията на Днепропетровска област Олександър Ганжа. 23 души са хоспитализирани, включително 13-годишно момиче. Трима от ранените са в тежко състояние, детето е в среднотежко състояние.

Информацията и от военновременната администрация на Одеса също е трагична – загинали след руския обстрел са 4 души, още 16 са ранени. По-рано в Харковска област, в село Васищево, беше ударено предприятие за дървени палети и избухна пожар на площ от 800 квадратни метра.

Всичко това се случва точно 10 дни след предишната руска масирана въздушна атака срещу Украйна, тогава Киев беше основната цел. От началото на годината няма период, по-дълъг от десетина дни, в който Русия да не прави такава атака. Още в края на миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че идва нова такава атака – тя не се случи през почивните дни, като Юрий Ушаков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, коментира, че той решил да няма удари на 31 май, защото е Петдесетница. Но снощи Путин пак "претопли" удара в Старобелск, един от окупираните от руската армия украински градове - там загинаха 21 души, в общежитие на местно учебно заведение и с обяснение, че това са били готвещи се да станат оператори на дронове и кадети. Путин пак го нарече "терористична атака" и "съзнателно тежко престъпление срещу деца" от "киевската върхушка".

Украйна не спира да пали руски рафинерии

Междувременно, украинските далекобойни дронове стигнаха до още една руска рафинерия – Илската, в Краснодарския край. Атаката е 16-тата срещу това предприятие от началото на пълномащабната война срещу Украйна, която Путин подпали.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира видеокадри, показващи пожар в рафинерията. Оперативният щаб на Краснодарския край потвърди в официалния си канал в Телеграм, че в рафинерията е избухнал пожар – още няма подробности колко е голям, но по предварителни данни нямало пострадали хора. Общо тя годишно преработва приблизително 6,6 милиона тона петрол.

А междувременно Z-каналите не спират да публикуват видеа от магистрала П-280, една от основните сухопътни артерии между Южна Русия и Крим. Там украинските удари по военни и товарни камиони не спират.