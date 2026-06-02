Бостанджиев каза: "Сираков вътре" и всеки да си знае мястото!

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

В понеделник Левски публикува изявление на новия мажоритарен собственик Атанас Бостанджиев, адресирано до сдружението "Левски на левскарите" и председателя Димитър Костадинов. Писмото на Бостанджиев е в дипломатичен тон, но посланието му е пределно ясно: всеки трябва да си знае мястото. Това на Наско Сираков - като президент на Левски, докато на организираните фенове - на трибуните. А не в управлението на клуба.

От сдружението поискаха среща с Бостанджиев, за да "представим пред Вас организацията и нейните цели, както и да обсъдим Вашите виждания и планове за настоящето и бъдещето на Левски". Новият мажоритарен собственик обаче отклони поканата за среща, тъй като поставените въпроси следва да се разглеждат на Общото събрание, където присъстват всички акционери. Нещо повече: Бостанджиев на практика даде пълен картбланш на Сираков той да решава за подобни срещи.

Очевидно е, че в Левски вече няма да се влиза през задния вход. И няма да се управлява чрез натиск от трибуните. Години наред Левски се ръководеше от собственици, които допуснаха организираните фенове твърде близо до себе си. Около "Герена" се създаде усещане, че тези организирани фенове не просто подкрепят клуба, а имат правото да диктуват, да натискат, да свалят, да качват, да рекетират и да определят кой е „истински левскар“ и кой не е.

Още преди години Тодор Батков говореше за "платената любов" в Левски. За това как определени хора около Сектор Б са превърнали любовта към клуба в поминък, влияние и инструмент за натиск. Историята помни свастиките срещу Сиони в Шампионска лига, за пиротехнически акции, за рекет чрез глоби и международен срам. За искания от типа: "Вдигни билетите с левче, но го давай на нас". За това как президент на Левски е бил принуждаван да "кляка" пред фенове, за да пази имиджа на клуба.

Всичко това трябва да бъде като обеца на ухото на новия мажоритарен собственик на Левски, пък и на този на ЦСКА - Валтер Папазки. Когато управляваш клуб с толкова голяма фенска маса, трябва да умееш да спазваш дистанция с организираните фенове. Допуснеш ли ги твърде близо до клуба, обикновено се случват нещата, през които мина Левски през годините.

Всъщност именно това - спазването на дистанция с организираните фенове, обърна "Левски на левскарите" срещу Наско Сираков. Защото в един момент той реши, че това не може да продължава повече. И разбира се - бе обявен за враг №1 на Левски. На "Герена" се появи и онзи прочут транспарант "Сираков вън", който остана там за всеки един домакински мач в продължение на години.

Същият този Сираков обаче успя да стабилизира клуба, да го направи шампион и да доведе човек като Атанас Бостанджиев – финансист от световна величина, който е готов да инвестира огромни средства в стадион, селекция и бъдещето на Левски. И какво получава в замяна? Покана за среща от хора, които години наред основно воюват със собствения си клуб.

Нека бъдем честни: какво точно направи "Левски на левскарите" в последните години, освен да атакува Сираков? Как помогна финансово? Какъв проект реализира? Каква реална тежест има сред масовия левскар? Колко хора членуват в това сдружение? Истината е, че огромна част от обикновените фенове на Левски вече гледат на тези организации с огромно недоверие. Защото виждат не обединение, а постоянна война за влияние.

Бостанджиев очевидно е достатъчно умен, за да разбере нещо много важно: ако искаш да управляваш голям балкански клуб, трябва да държиш дистанция от всички, които смятат, че могат да ти се качат на главата още преди да си започнал. И точно това направи той. Отговорът му беше ясен, хладен и издържан - в Левски си има ред, управителни органи, има си президент.

Новият силен човек в Левски не иска да има зависимости. Не иска паралелна власт и натиск от трибуните. Защото Левски твърде дълго беше заложник точно на подобни отношения. И ако клубът наистина иска да стане европейски модерен проект, някой трябваше най-после да каже "стига". И Бостанджиев май току-що го направи.

Автор: Стефан Йорданов

