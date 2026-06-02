Продължава делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима подсъдими

В Софийския районен съд продължава делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици.

Хасърджиев и другите трима подсъдими бяха задържани в края на 2025 г., след като 20-годишно момче подаде жалба, че е държано насила в дома на лекаря.

ОЩЕ: Прокуратурата протестира мерките на подсъдимите по делото “Хасърджиев“

В началото на май, по време на разпоредителното заседание по делото, съдът пусна под гаранция от 60 000 евро Хасърджиев, а гръцкият модел Анастасиус Михайлидис – срещу 10 000 евро.

По данни на прокуратурата обвиненията срещу групата включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB - субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления.

Разследването се води и за разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.