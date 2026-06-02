Дронове с бойни глави от по 50 кг удариха руски кораб с оръжие (ВИДЕО)

422-ри украински полк е успял да удари с дронове руския товарен кораб "Леонид Пестриков" в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск, който се намира на Азовско небе. Операцията е извършена с безпилотни летателни апарати "Зозуля" (на украински език думата значи "кукувица"), които са оборудвани с 50-килограмови бойни глави. Първият удар е нанесен от оператори на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а след това оператори на 422-ри полк от 17-ти украински армейски корпус са довършили атаката.

Според информация, която публикува в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр" - командир на Силите за безпилотни системи на украинската армия - корабът е разтоварвал оръжия и боеприпаси в момента на удара. Ударът стана факт малко след полунощ на 31 май, един от дроновете поразява директно рубката на плавателния съд.

Ukraine’s 422nd Regiment struck the cargo ship Leonid Pestrikov in Berdyansk port with Zozulia UAVs carrying 50 kg shaped-fragmentation charges. After Ukrainian intelligence detected the vessel, SBU drones hit it first, before operators from the 17th Army Corps completed the… https://t.co/rC2bfQXcfE pic.twitter.com/dYUHYpLlVx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2026

"Леонид Пестриков" е кораб, предназначен за морско и смесено корабоплаване (река/море), използван от Русия за превоз на товари в Черно и Средиземно море. Корабът, построен през 2021 г., е дълъг 141 метра. Има товароносимост от 8100 тона и два товарни трюма, уточнява "Обозревател". През 2023 г. корабът попадна под санкции от САЩ като част от ограниченията срещу кораби, свързани с руската транспортна инфраструктура. През 2025 г. Украйна наложи санкции срещу "Леонид Пестриков" като част от руския сенчест флот. Корабът е бил използван за превоз на украинско зърно от Бердянск и е извършвал курсове от окупирания Севастопол. Той е доставял товари до пристанища в Сирия и други страни от Близкия изток и редовно е посещавал пристанища в Русия, Турция, Египет, Азербайджан и Иран. Имало е и случаи, когато е изключвал AIS (система за идентификация на кораби), за да не бъде следен маршрутът му.

Успешният украински удар обаче получи своеобразен отговор от Русия тази нощ - под предлог пак за Старобелск, късно снощи руският диктатор Владимир Путин отново говори за случая, определяйки го като атака на "киевската върхушка" срещу деца

The Kyiv leadership has decided to open a new page in the series of its crimes, to give a new quality to the conflict as a whole.



Well, that's their choice. pic.twitter.com/nfsX4HWRJC — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026