Дронове с бойни глави от по 50 кг удариха руски кораб с оръжие (ВИДЕО)

02 юни 2026, 6:54 часа 236 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
422-ри украински полк е успял да удари с дронове руския товарен кораб "Леонид Пестриков" в пристанището на окупирания от руснаците украински град Бердянск, който се намира на Азовско небе. Операцията е извършена с безпилотни летателни апарати "Зозуля" (на украински език думата значи "кукувица"), които са оборудвани с 50-килограмови бойни глави. Първият удар е нанесен от оператори на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), а след това оператори на 422-ри полк от 17-ти украински армейски корпус са довършили атаката.

Според информация, която публикува в официалния си канал в Телеграм майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр" - командир на Силите за безпилотни системи на украинската армия - корабът е разтоварвал оръжия и боеприпаси в момента на удара. Ударът стана факт малко след полунощ на 31 май, един от дроновете поразява директно рубката на плавателния съд.

"Леонид Пестриков" е кораб, предназначен за морско и смесено корабоплаване (река/море), използван от Русия за превоз на товари в Черно и Средиземно море. Корабът, построен през 2021 г., е дълъг 141 метра. Има товароносимост от 8100 тона и два товарни трюма, уточнява "Обозревател". През 2023 г. корабът попадна под санкции от САЩ като част от ограниченията срещу кораби, свързани с руската транспортна инфраструктура. През 2025 г. Украйна наложи санкции срещу "Леонид Пестриков" като част от руския сенчест флот. Корабът е бил използван за превоз на украинско зърно от Бердянск и е извършвал курсове от окупирания Севастопол. Той е доставял товари до пристанища в Сирия и други страни от Близкия изток и редовно е посещавал пристанища в Русия, Турция, Египет, Азербайджан и Иран. Имало е и случаи, когато е изключвал AIS (система за идентификация на кораби), за да не бъде следен маршрутът му.

Успешният украински удар обаче получи своеобразен отговор от Русия тази нощ - под предлог пак за Старобелск, късно снощи руският диктатор Владимир Путин отново говори за случая, определяйки го като атака на "киевската върхушка" срещу деца - ОЩЕ: Руските ракети и дронове избиха още цивилни в Киев, Одеса и Днипро. Украйна подпали поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

руски военен кораб война Украйна Бердянск оръжие Русия кораб "Леонид Пестриков"
Ивайло Ачев
