"Свалена от ефир": Мария Цънцарова потвърди слуховете за отстраняването си от сутрешния блок на bTV

След като тази сутрин не се появи на екран, водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова потвърди в социалната мрежа Фейсбук слуховете за нейното отстраняване на от "Тази сутрин". Въпросът за евентуалното отстраняване на Цънцарова от ефира на bTV през последните дни бе най-обсъжданата тема в социалните мрежи, като дори предизвика протест на журналисти пред сградата на телевизията в петък.

През това време телевизията излезе с позиция, че води диалог с Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което определи като стандартна практика. ОЩЕ: Поредното празно столче? bTV сваля Мария Цънцарова от екран

В понеделник обаче водещ на сутрешният блок беше Росен Цветков, който обяви, че Йочев е в планиран годишен отпуск, но не спомена Цънцарова.

"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа Цънцарова във Фейсбук.

Благодарност към тези, които не мълчат

Доскорошната водеща добави, че винаги се е старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. По думите ѝ обаче тази сутрин не станало така.

Цънцарова благодари на всеки един, който в нея познал себе си и не е замълчал през тези дни. "Искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", добави още тя. ОЩЕ: Златимир Йочев и Мария Цънцарова засега няма да водят сутрешния блок на bTV