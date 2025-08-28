Свежи продукти за традиционна салата тази седмица в Kaufland

След дълъг летен ден нищо не освежава повече от традиционната салата с вкуса и аромата на родната градина. Българското производство влиза в дома на клиентите на Kaufland и прави всяко хранене неустоимо. От 25 до 31 август 5 кг български жълт лук са на половин цена за 2,99 лв., а краставиците „Брей!“ с 30% намаление за 3,49 лв. и розовите домати „Брей!“ от 750 г. за 3,99 лв. са класическият дует за традиционна шопска салата. Лилавите патладжани с 50% намаление за 1,49 лв./кг. са страхотно допълнение към леко печено предястие, сладката царевица за 0,89 лв./бр. е винаги вкусна както варена, така и печена на скарата, а червените мити картофи за 1,79 лв./кг. са прекрасен избор за традиционна мусака. Завършекът идва със свежия босилек „Брей!“ за 1,49 лв., който превръща всяко ястие в ароматно напомняне за лятото. Всички продукти могат да бъдат намерени тук.

В ритъма на ежедневието удоволствието често се крие в простите неща. Денят започва с ароматна баничка тип пура от пекарната на ритейлъра за 0,59 лв. с 50% намаление. Вечер приятелските срещи стават по-живи и освежаващи с 1,5 л. COCACOLA/FANTA/SPRITE за 2,19 лв., а за истински празнично настроение Kaufland Card предлага 12 кена бира „Каменица“ по 0,5 л. за 11,49 лв. Традицията на домашната трапеза бива запазена с крехка свинска плешка без кост от свежата витрина с 53% отстъпка за лоялни клиенти за 5,99 лв./кг. и вкусни десерти, приготвени със захар „Сладея“ 1 кг на половин цена с Kaufland Card за 1,29 лв. А за финал - винаги има място за сладко изкушение като вафла „Морени Maxx“ за едва 0,89 лв.

Менюто лесно се допълва от класики, които присъстват на трапезата от поколения. От свежата витрина филе Елена на „КФМ“ е с 33% намаление и струва 42,99 лв./кг, жарената шунка на „Бони“ е 17,99 лв./кг, а кравето сирене „Здравец“ за 12,99 лв./кг и кашкавалът „Димитър Маджаров“ за 23,99 лв./кг са съвършената добавка към всяко хапване. Любителите на рибата могат да се насладят на студено пушено филе от сьомга Negro с 40% намаление за 2,99 лв. Kaufland Card пък отключва специални предимства – 1+1 безплатно лютеница Първомай от Bulcons за 5,35 лв. и слънчогледово олио „Златно Добруджанско“ 1 л. за 2,39 лв. с 36% отстъпка.

От 25 август до 7 септември домът може да заблести от чистота – точно навреме за есенно презареждане след летните дни край морето. Над 500 почистващи продукта чакат по рафтовете на Kaufland, за да върнат свежестта у дома. Сред основните помощници са прахът за 40 пранета Ariel на цена от 18,99 лв., 48 бр. ролки тоалетна хартия Familia за 18,99 лв. и прахосмукачка Karcher за сухо и мокро почистване с 33% намаление за 99,99 лв.

Във всяко домакинство моментът след вечеря е свързан с грижата за чистата кухня. Затова тази седмица Kaufland предлага изгодни промопакети за съдовете – 2 бр. по 400 мл препарат „Ехо“ за 4,15 лв. и 2 бр. Fairy по 900 мл. за 9,99 лв. А за семействата, които разчитат на съдомиялната като верен помощник, специалните предложения с Kaufland Card носят още повече удобство – 2 пакета Somat Mega са на цена от 39,99 лв., таблетките на Medix – 35,99 лв., а 2 бр. добавка за съдомиялна от Somat струват 10,99 лв.

Не липсват и практични акценти за всеки дом – обезмаслител помпа и пълнител за 7,19 лв., абразивен препарат Roli с 44% намаление за 1,49 лв. и комплект за почистване на Vileda с 40% намаление за 65,99 лв. За по-големи икономии Kaufland Card носи още предимства – 25% отстъпка за всички продукти на Frosch и всички видове ароматизатори, както и 30% намаление за всички продукти на Zewa.

Предложенията обхващат всичко необходимо – от перилни препарати и омекотители, до тоалетна хартия, WC блокчета, шампоани, кремове и тоалетни води. С практични решения и изгодни цени, подготвянето на дома за новия сезон се превръща в приятно и лесно начинание.