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"Светлина през вековете": Уникални църковни ценности от Пловдив гостуват в Берлин за 1700-годишнината от откриването на Светия Кръст

29 септември 2026, 6:51 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Ива Генева
"Светлина през вековете": Уникални църковни ценности от Пловдив гостуват в Берлин за 1700-годишнината от откриването на Светия Кръст

През настоящата година Православната Църква отбелязва 1700 години от историческото откриване на Светия и Животворящ Кръст Господен в Йерусалим от света царица Елена. Това събитие, дало отражение върху цялата християнска цивилизация, се отбелязва с поредица от църковни и културни прояви по цял свят.

По този специален повод, по покана на Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Отделът за музейна дейност към Пловдивска митрополия съвместно с Министерство на културата и с любезното съдействие на Българския културен институт в Берлин, подготви експозицията от църковни ценности "Светлина през вековете". Тържественото откриване ще се състои на 3 октомври 2026 г. от 19:00 ч. в галерията на БКИ – Берлин. Празничната вечер предлага на публиката уникалния шанс да се докосне на живо до тези безценни светини и да ги разгледа в тяхната пълна цялост и специална атмосфера.

Събитието служи и като символичен мост и духовно приветствие към Дванадесетия Епархийски събор на Западно- и Средноевропейската епархия, който по същото време събира църковни православни духовници от цяла Европа.

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За да не бъде просто сух исторически разказ, експозицията умело съчетава ценни вековни реликви с живия дух на съвременната православна общност. Посетителите в Берлин ще имат възможността да видят отблизо уникални богослужебни ценности, сред които централно място заема престолният кръст от катедралния храм "Успение Богородично" в Пловдив, изключителен пример за фина и прецизна дърворезба, характерна за християнския Изток. До него са подредени богослужебни Евангелия с майсторски сребърни обкови, символизиращи Благата вест и спасителната Христова саможертва, както и ювелирно изработени рипиди, използвани в литийните процесии като символ на небесната ангелска слава.

Тези древни предмети намират своето естествено продължение в представената съпътстваща фотоизложба с подбрани кадри от Международния фотофестивал "С нами Бог" (издания 2025/2026 и 2026/2027 г.). Сред тях с особена въздействаща сила се открояват фотографиите, запечатали Среднощното богослужение на Кръстова гора в Родопите. Мостът между миналото и настоящето е и основното послание на куратора на изложбата архимандрит д-р Петър Еремеев, който подчертава, че формалните изкуства и технологиите се променят през вековете, но Христос остава същият. Всички тези експонати не са просто мъртви музейни експонати, а реални свидетелства за вярата, предмети, докосвани от ръцете на вярващи и свещеници през поколенията и съхранени с любов до днес.

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Представянето в Берлин е само част от по-широката стратегия на Пловдивска митрополия за проучване, опазване и популяризиране на църковното ни наследство. В момента в Пловдив протича интензивна реставрационна, научна и дигитална подготовка, като целта е до средата на 2027 г. в града под тепетата официално да отвори врати нов съвременен Църковен музей. Новата институция ще разполага и с богат виртуален архив, така че историите на тези безценни християнски реликви да достигнат до хората по целия свят.

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Християнство изложба религия Берлин Светлина през вековете
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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