Северна Корея с остро предупреждение заради южнокорейски ядрен проект

Одобрението от страна на САЩ за изграждането на първата южнокорейска ядрена подводница представлява „опасно развитие“, което внася допълнителна нестабилност в политическата и военната обстановка в региона. Това предупреждават от Министерството на външните работи на Северна Корея.

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Това решение е и поредното доказателство за разпространението на ядрени оръжия от страна на САЩ чрез пакта АУКУС, посочиха от севернокорейското министерство, като определиха случващото се като „радикално натрупване на ядрени оръжия“ от страна на Вашингтон, водещо до „срив на международния ядрен ред“.

Южна Корея планира да спусне на вода първата си подводница с ядрен двигател до средата следващото десетилетие в рамките на нова програма, целяща да противодейства на заплахите от страна на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия и ракети, изстрелвани от подводници.

Планът за южнокорейската ядрена подводница беше съгласуван с Вашингтон в рамките на споразумение, сключено между двамата съюзници миналата година.