Дронове над Европа, саботажи и кибератаки: ЕС готви общ отговор

Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз искат блокът да изработи общ отговор на нарастващата вълна от хибридни атаки, свързвани с Русия.

На заседанието на Съвета по външни работи в понеделник министрите ще обсъдят т.нар. "Протокол за извънредна сигурност" като част от по-широка стратегия за противодействие на хибридните атаки. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти.

Протоколът беше предложен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза по-рано този месец. Тя го представи като европейски аналог на член 4 от договора на НАТО, който позволява на държава членка да поиска консултации със съюзниците, когато смята, че сигурността ѝ е застрашена. Още: Българският саботаж в Германия: Разследващите свързаха "аматьорското изпълнение" с руското разузнаване

Калас уточни, че министрите ще обсъдят и как институциите на ЕС могат да работят заедно с държавите членки, за да определят кои инструменти на Съюза могат да бъдат използвани при прилагането на протокола.

Дронове, саботажи и кибератаки

Дипломати посочват, че засега няма достатъчно яснота как точно би изглеждал протоколът на практика. Те допускат той да се прилага при навлизане на дронове във въздушното пространство, саботажи и кибератаки, когато бъде установено кой стои зад тях.

Калас подчерта, че механизмът ще обхваща "всичко, което е под прага на въоръжена агресия". Още: На първа линия срещу руските саботажи: Потърпевшата Полша насочи Радев към подкрепа за Украйна

Предложението на Фон дер Лайен вече предизвика опасения сред някои държави от ЕС за възможно припокриване на правомощията с НАТО. След края на заседанието в понеделник Калас заяви, че все още не е ясно дали сред страните членки има необходимото мнозинство в подкрепа на инициативата.

Хибридната активност се засилва

През лятото хибридната активност, свързвана с Русия, рязко се е увеличила. Прелитания на дронове, катастрофи и експлозии се превърнаха в почти ежедневие в някои части на Източна Европа, особено в държавите, граничещи с Украйна.

Нарастват и опасенията, че Кремъл може да разшири кампанията си към Западна Европа. Напрежението между Германия и Русия достигна нов връх този месец, след като Берлин обвини Москва, че стои зад атака с дрон на летището в Лайпциг по-рано тази година. Още: Германия предупреди за ескалация на руската агресия в Европа

"Русия не постига успехи на бойното поле. Затова увеличава натиска и хибридните действия срещу държавите, които подкрепят Украйна", заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен пред журналисти преди заседанието.

По думите му ЕС трябва да подхожда към проблема "спокойно, но решително".

Хякянен посочи, че възможните мерки по протокола могат да включват нови санкции и ограничения върху издаването на визи на руски туристи. Той обаче подчерта, че е необходима "тясна координация с НАТО".

ЕС иска повече доказателства за руско участие

Според европейски представители един от ключовите въпроси, които ще определят реакцията на ЕС, е необходимостта от по-бързо събиране на достатъчно убедителни доказателства за извършителите на хибридните атаки. Още: Пред ООН: Британският премиер назова точната сума, която Путин харчи за лъжи и дезинформация

В Естония например властите продължават да разследват предполагаем палеж от средата на август 2026 г. в компанията за отбранителни технологии Milrem Robotics. Разследването разглежда случая като възможен акт на руски саботаж.

"Това, което бих искал да видя, е първо да установим кой го е направил и след това да го обявим публично, както направи Германия преди няколко седмици", заяви естонският министър на отбраната Мартин Херем.

"И след това, разбира се, трябва да действаме", добави той.

Източник: Politico