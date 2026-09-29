Заради Алексей Петров прокуратурата е осъдена да плаща сериозна сума

Вдовицата и дъщерята на убития през лятото на 2023 година Алексей Петров осъдиха прокуратурата за сумата от 64 000 лева. Решението е постановено от Върховния касационен съд (ВКС) и е окончателно. 40 000 лева от тази сума са неимуществени вреди от незаконното обвинение на Петров, а останалото е за имуществени вреди - разходи по защитата. Но това не е всичко - държавното обвинение дължи и лихви, считано от 08.02.2020 г., когато Алексей Петров заведе делото. Лихвите се трупат до изплащането на присъденото обезщетение. Към днешна дата те са 49 517 лева.

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Отделно прокуратурата е осъдена да плати и разноски по гражданското дело, съобщава в. "Сега".

Петров искаше да получи 200 000 лева обезщетение заради повдигнато срещу него обвинение и дело за присвояване и пране на пари, които беше отделено от знаковия процес "Октопод". По него той беше съден, че в периода 2006 - 2009 година е участвал в присвояването на 3 308 944 лева от две дружества и за пране на пари в периода 2008 - 2105 година. За всичко това той беше обвинен през юли 2016 година.

На първа инстанция (Софийски градски съд) съпругата и дъщерята на Петров спечелиха делото, като обезщетението, което тя им даде, беше по 25 000 лева неимуществени вреди на всяка от двете жени, както и 24 000 лева за имуществени вреди. На втора инстанция (Софийски апелативен съд) обаче обезщетенията бяха намалени на по 10 000 лева за всяка от жените. Сега Върховният касационен съд в състав Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян (докладчик) увеличава обезщетението за неимуществени вреди на по 20 000 лева. ВКС отбелязва, че апелативната инстанция неправилно изчислява периода, в който Петров е търпял неимуществени вреди, като започва да брои от 15 юли 2016 година, когато му е повдигнато обвинението, вместо от 16 август 2013 година, когато е образувано делото срещу него. А основният аргумент за присъждане на обезщетението е, че неправилното обвинение така е накърнило имиджа и репутацията му, че оправдателната присъда не ги изчиства.

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