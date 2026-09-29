Филмът "Гурия", който е с българско участие, грабна три награди в Батуми

Непосредствено след световната премиера в програмата "Spotlight" на 83-тия международен филмов фестивал във Венеция, най-новият филм на грузинския режисьор Леван Когуашвили "Гурия" ("Guria"), откри юбилейното 20-о издание на Международния фестивал за арт кино в Батуми, Грузия. BIAFF 2026 се проведе от 19 до 26 септември 2026 г., член на международното жури бе операторът Крум Родригес, а победителите бяха обявени на официалната церемония по закриването. Сред основните награди са три приза за "Гурия" – Леван Когуашвили бе удостоен с наградата за най-добър режисьор, Каха Чоладзе е с приза за най-добър актьор, а филмът получи и наградата на критиката. Голямата награда Grand Prix в конкурса за игрални филми бе присъдена на "Queen at Sea" (Великобритания) на режисьора Ланс Хамър.

Снимка: Арт Фест

Ето и част от отзивите за "Гурия", публикувани в международната преса след премиерата на филма във Венеция:

"Филмът е очарователна грузинска трагикомедия, чието действие се развива в 90-те години на ХХ век. Чрез топлото отношение към персонажите, със специфично чувство за хумор и забележителна мъдрост,... "Гурия" надниква в красивата особеност на грузинската душа." Джесика Канг, "Variety"

"Заснет в черно-бяло с великолепна детайлност и съчетаващ фолклор и старинни традиции – включително полифонично пеене, – филмът "Гурия" създава богато нюансиран портрет на една общност в състояние на преход." Бойд ван Хой, "Screen International"

"Леван Когуашвили не се спира пред нищо, за да поднесе тази история с характерно чувство за хумор, създавайки цяла вселена със собствени правила и логика, в която хората продължават да мечтаят." Марта Балага, "Cineuropa

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За "Гурия"

"Гурия" е създаден по сценарий на Когуашвили и неговия дългогодишен творчески партньор Борис Фрумин и разказва за погубените надежди за промяна след разпадането на Съветския съюз. Новият филм на Леван Когуашвили е копродукция между Грузия, Швейцария, България, Люксембург, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия. Художник по костюмите е Ека Бичинашвили (България). Продуценти са Олена Ершова и Когуашвили, а копродуценти – Стефан Китанов (Арт Фест), Паскал Трехслин и Донато Ротуно. Проектът е осъществен с подкрепата на българския Национален филмов център и Евроимаж.

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"Гурия" е официалното предложение на Грузия към Американската филмова академия за избор на номинации за международен "Оскар". Филмът има и две номинации за Asia Pacific Screen Awards – за най-добър филм и за най-добър оператор.