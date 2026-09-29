Залп от ракети и дронове по Киев: Русия стреля по украинския парламент? 14 убити след взрив в Русия (ВИДЕО)

Ще си платят – тази закана на руския диктатор Владимир Путин спрямо Украйна, която всъщност вече отговаря постоянно на руската агресия и се защитава от нея, се превърна в горчива реалност. "Дрон се е разбил в близост до Върховната рада (украинския парламент), съобщиха местни канали" - това е информация в украинския мониторингов телеграм канал "Труха", засега няма официално потвърждение за разбила се безпилотна машина в т.нар. правителствен район, където се намират административните сгради на властта в Украйна. Тази информация идва на фона на информация от официалните канали в Телеграм на украинските ВВС и на кмета на Киев Виталий Кличко за пореден руски обстрел с балистични ракети по украинската столица, "Труха" добавя и, че е имало изстреляни от руснаците свръхзвукови ракети "Циркон" - тепърва се чака обаче официалната сводка на украинските ВВС.

Според информацията на Кличко, са ударени административна сграда и поредно учебно заведение – в Соломянски район. Пожар е избухнал и в нежилищна сграда в Печорски район. Това идва на фона на бруталната руска въздушна атака срещу Киевската академия на науките – там бяха убити двама души, единият от които се оказа асистент на бившия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Володимир Горбулин. Самият Горбулин е ранен - руски реактивен дрон се разби в сградата директно над кабинета му. По-късно Виталий Кличко съобщи, че 26 души са ранени при атаките срещу Киев през целия 28 септември, а 8 са хоспитализирани - ОЩЕ: "В една от най-големите европейски столици хора горят живи"

В Днепропетровска област 6 души са убити и 28 са ранени след руските обстрели на 28 септември. Трима от убитите и 21 от ранените са в град Днипро. В Никопол, Кривой Рог и Каменско също имаше руски въздушни удари – щети има по жилищни сгради, магазини, учебно заведение (лицей), складове и клон на логистична компания (не се казва коя, но "Нова поща" отдавна е цел на руските удари с дронове и ракети) - ОЩЕ: Русия удари посред ден Националната академия на науките на Украйна, уби и рани хора в Днипро (ВИДЕО)

Военновременният ръководител на Запорожката областна администрация Михайло Семикин съобщи в канала си в Телеграм, че след руска въздушна атака вчера са ранени цели 33 души. Основна цел е била инфраструктурата на град Запорожие.

Междувременно в Русия избухна взрив в предприятие за производство на фойерверки. Убитите от експлозията са вече 14 – губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев обяви 30 септември за ден на траур, обявено е извънредно регионално положение. Случилото се е в село Кубринск – руското министерство на извънредните ситуации съобщи, че пожарът след взрива е потушен. По-голямата част от населеното място остана без ток. Няма яснота каква е причината за случилото се. "Непременно ще разследваме причините за тази трагедия и ще подведем виновните под отговорност", обеща Евраев.

A fire broke out at a fireworks factory in Russia’s Yaroslavl region, engulfing two production workshops. Detonations were reportedly heard from the facility during the blaze. Five people were reportedly killed in the incident. #Russia pic.twitter.com/axkhGppZCs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026