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Тестват сирените в София

29 септември 2026, 6:30 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тестват сирените в София

На 1 октомври (четвъртък) в 11:00 часа в София ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, съобщиха от Столична община. Уточнява се, че няма причина за безпокойство. Тестът се провежда в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

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Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.

Столична община е създала необходимата организация за провеждането на теста. Районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София са уведомени и ще предприемат необходимите мерки за спокойното му протичане.

Информацията за теста се разпространява предварително, за да бъдат информирани гражданите и гостите на столицата и да не бъде създадено излишно напрежение при задействането на сирените. 

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тест Сирени система за ранно предупреждение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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