Въпреки решението на ЕС: Литва обяви руски милиардери за "персона нон грата"

Литва наложи национални санкции на руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман, след като ЕС ги извади от своите санкционни списъци. И двамата бяха обявени за „персона нон грата“ и им бе забранено да влизат в Литва за срок от пет години, като ограниченията подлежат на последващ преглед и удължаване. Латвия и Естония също възнамеряват да наложат национални санкции на двамата бизнесмени.

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„По предложение на министъра на външните работи, министърът на вътрешните работи взе решение за включването на Усманов и Фридман в списъка на нежеланите лица. Веднага след получаването на решението на министъра, Департаментът по миграция незабавно вписа двамата чужденци в споменатия списък“, заяви Рокас Пукинскас, представител на Департамента по миграция.

Санкциите на ЕС срещу Усманов и Фридман бяха отменени по искане на няколко държави членки. Франция, която поиска изваждането на Усманов от списъка, се позова на интереси, свързани с националната сигурност, но не предостави подробности. Вестник „Файненшъл Таймс“ съобщи, че това може да е било свързано с евентуална договореност за освобождаването на френски граждани, задържани в Азербайджан.

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Люксембург е поискал отмяна на санкциите срещу Фридман, тъй като той е завел дело срещу страната за обезщетение в размер на 15 млрд. евро заради активите си, замразени в резултат на санкциите на ЕС.

Според данни на латвийското правителство Усманов е руски бизнесмен със връзки с Владимир Путин и основен акционер в USM Holdings, докато Фридман е описан като бизнесмен, близък до Путин, и основен акционер в „Алфа Груп“.

Междувременно миналата седмица държавите членки на ЕС се споразумяха да удължат с три години санкциите срещу близо 3000 физически и юридически лица, свързани с руската агресия.

Lithuania has imposed national sanctions on Russian billionaires Alisher Usmanov and Mikhail Fridman after the EU removed them from its sanctions lists. Both were declared persona non grata and banned from entering Lithuania for five years, with the restrictions subject to later… pic.twitter.com/S2Vmd5Ab6j — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2026