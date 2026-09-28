Над 120 ресторанта от цяла България влизат в „Гастрономически пътеводител 2026“

Четвъртото издание на инициативата на МЕТРО България събира съвременни кулинарни предложения от различни краища на страната и дава допълнителна видимост на ресторантьорския бизнес.

Как изглежда кулинарната сцена в България, когато към местните продукти и традиции се добавят вдъхновение от различни култури, нови техники и личният почерк на готвача? Отговор на този въпрос дава четвъртото издание на „Гастрономически пътеводител“ на МЕТРО България, което тази година събира над 120 ресторанта от цялата страна. В периода от 20 септември до 20 октомври 2026 г. те представят специални предложения, създадени с мисъл за съвременния вкус и с желание да превърнат всяко посещение в ново кулинарно откритие.

Инициативата започва през 2023 г. с идеята да събере на едно място ресторанти, които създават интересни кулинарни преживявания. Четвъртото издание продължава тази посока и разширява картата с още повече дестинации, различни типове кухня и разнообразни интерпретации на съвременната гастрономия. Така „Гастрономически пътеводител“ се превръща в навигатор за вкусна храна, който насочва любителите на кулинарията към нови места, вкусове и ресторанти от различни краища на страната.

Всеки от участващите ресторанти е подготвил или включил в менюто си специално ястие, което може да бъде опитано в рамките на кампанията. Предложенията са създадени с продукти от професионалния асортимент на МЕТРО, включително собствената марка METRO Chef и показват по различен начин как добрите продукти могат да се превърнат в идея, характер и преживяване в чинията. Всички ресторанти и техните предложения са представени в специална секция на сайта на metro.bg, която улеснява откриването на нови кулинарни адреси.

„Зад всяко ястие стоят хора, идеи, характер и много работа. Именно те превръщат храната в преживяване, което помним. България има все повече такива истории и вярвам, че си заслужава да бъдат разказвани и откривани. Гастрономическият пътеводител е създаден именно с идеята да насочи вниманието към хората и местата, които правят кулинарната сцена у нас толкова интересна и разнообразна“, коментира Жан Котан, главен изпълнителен директор на МЕТРО България.

Зад „Гастрономически пътеводител“ стои по-широкият ангажимент на МЕТРО България към професионалистите в ресторантьорския бизнес. Като търговец на едро компанията работи с независими ресторанти и хотели и предлага широк професионален асортимент, собствени марки, доставки и решения, съобразени с ежедневните нужди на професионалната кухня. Част от този подход е и METRO Chef, чиито продукти са разработени за професионалисти и преминават през многостепенен контрол на качеството.

Подкрепата за ресторантьорския бизнес включва и споделянето на знания и опит. МЕТРО Академия развива обучения, консултации, демонстрации и мастър класове за професионалисти, като създава възможности за усъвършенстване на практически умения и обмен на опит. Академията работи и за развитието на следващото поколение кулинарни професионалисти и популяризирането на съвременната гастрономия.

Друга важна част от тази връзка е партньорството с българските производители. Чрез програмата „Отгледано с грижа в България“ МЕТРО работи с местни производители и създава възможност техните продукти да достигат до професионалните кухни. Така се създава връзка между местното производство, ресторантьорите и хората, които сядат на масата.

В този контекст „Гастрономически пътеводител“ е естествено продължение на работата на МЕТРО с професионалната общност. Инициативата дава възможност на ресторантите да покажат своите идеи и същевременно насърчава хората да откриват нови места и да се срещат с различни лица на кулинарната сцена в България.

В рамките на кампанията посетителите на участващите ресторанти ще могат да се включат и в игра с награди, а най-активните участници и ресторанти ще бъдат отличени в отделни категории. Подробностите за участващите заведения, специалните им предложения и условията за участие са публикувани в дигиталния „Гастрономически пътеводител“ на МЕТРО България.