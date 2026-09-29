Войната в Украйна:

Русия се готви да изстреля "Орешник" по Украйна?

29 септември 2026, 7:31 часа 305 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия се готви да изстреля "Орешник" по Украйна?

Русия е въвела ограничения във въздушното пространство над полигона Капустин Яр, Астраханска област - от 28 септември до 3 октомври. Това подсказва, че полигонът се подготвя да извърши най-вероятно изпитания на ракета/ракети, съобщава украинското специализирано издание Defense Express.

Ограниченията са в сила всеки ден в посочения период от 09:00 до 19:00 часа. Ограничения на въздушното пространство над полигона се въвеждат, за да се гарантира безопасността по време на изстрелвания или други дейности, включващи потенциално опасни траектории на полета.

Предвид това къде са ограниченията, има спекулации, че Русия ще тества балистични ракети или дори ракетата си със среден обсег "Орешник", способна да носи ядрена бойна глава. Именно от Капустин Яр имаше две изстрелвания на ракети "Орешник" (в рамките на второто бяха изстреляни поне 2 ракети) срещу Украйна. Наличната информация обаче не потвърждава какъв тип ракета/ракети би могло да бъде/бъдат изпитана/изпитани.

А междувременно Киев пак стана мишена на руските балистични ракети и дронове, след като през целия ден (28 септември) украинската столица беше обстрелвана и пак бяха поразени складове, в които е имало хранителни стоки, но не само - ОЩЕ: Залп от ракети и дронове по Киев: Русия стреля по украинския парламент? 14 убити след взрив в Русия (ВИДЕО)

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война Украйна Капустин Яр ракета Орешник
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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