Русия се готви да изстреля "Орешник" по Украйна?

Русия е въвела ограничения във въздушното пространство над полигона Капустин Яр, Астраханска област - от 28 септември до 3 октомври. Това подсказва, че полигонът се подготвя да извърши най-вероятно изпитания на ракета/ракети, съобщава украинското специализирано издание Defense Express.

Ограниченията са в сила всеки ден в посочения период от 09:00 до 19:00 часа. Ограничения на въздушното пространство над полигона се въвеждат, за да се гарантира безопасността по време на изстрелвания или други дейности, включващи потенциално опасни траектории на полета.

Russia is reportedly restricting flights over the Kapustin Yar test site from September 28 to October 3. The airspace will be closed daily from 09:00 to 19:00. However, the Russians currently state that they are conducting ballistic tests. Similar measures were previously taken… pic.twitter.com/PoWL8hPZZ6 — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2026

Предвид това къде са ограниченията, има спекулации, че Русия ще тества балистични ракети или дори ракетата си със среден обсег "Орешник", способна да носи ядрена бойна глава. Именно от Капустин Яр имаше две изстрелвания на ракети "Орешник" (в рамките на второто бяха изстреляни поне 2 ракети) срещу Украйна. Наличната информация обаче не потвърждава какъв тип ракета/ракети би могло да бъде/бъдат изпитана/изпитани.

А междувременно Киев пак стана мишена на руските балистични ракети и дронове, след като през целия ден (28 септември) украинската столица беше обстрелвана и пак бяха поразени складове, в които е имало хранителни стоки, но не само - ОЩЕ: Залп от ракети и дронове по Киев: Русия стреля по украинския парламент? 14 убити след взрив в Русия (ВИДЕО)

The Russians also once again struck food warehouses near Kyiv. pic.twitter.com/sd5Z73eviR — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2026