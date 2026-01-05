Войната в Украйна:

"Свободата на журналистиката не се гарантира с декларации": Светослав Иванов с остър коментар за bTV и Мария Цънцарова

Водещият на "120 минути" по bTV Светослав Иванов отправи индиректна критика към ръководството на медията по повод свалянето от ефир на водещата Мария Цънцърова и колегата му репортер в предаването Стоян Георгиев, който напусна малко преди празниците. В своята рубрика "Коментар на водещия" Иванов каза, че "свободата на журналистиката и на медиите не се гарантира с декларации, а с действия", като в публичното пространство това бе разчетено като препратка към декларацията на bTV след уволнението на бившата водеща на сутрешния блок.

"Презумпцията е да гледаме на журналистиката като на четвърта власт. Това е така, но само там, където останалите три власти работят независимо - особено съдебната. Защото именно тя е призвана да доведе всеки журналистически труд, всяко разследване и всяко разкритие до институционален ефект, според законите на една страна. През годините колегите поставят въпросите ясно чрез работата си – и Мария Цънцарова, и Стоян Георгиев, и Марин Николов, и толкова много колеги тук и в различни медии. Обществото ги чува, но дали институциите ще ги превърнат в действия, вече не зависи от журналистите. В този смисъл журналистите не са всесилни", коментира той в рубриката си.

И още: "Свободата на журналистиката и на медиите не се гарантира с декларации, а с действия. И се нуждаят от обществото, което оказва постоянен натиск върху властта, за да можем заедно да поправяме средата си. И още нещо - журналистиката не може да бъде дисциплинирана чрез страх, защото тогава не се наказват журналистите, а обществото", каза още Иванов в първото си предаване за 2026 година.

Припомняме, че часове след настъпването на новата година от bTV обявиха промени в публицистичните си предавания, сред които:

  • новите водещи на "Тази сутрин" в лицето на политическия репортер Гергана Венкова и водещия на новини и продуцент Росен Цветков;
  • преместването на бившия водещ на сутрешния блок Златимир Йочев в "Интервюто след bTV Новините";
  • преформатирането на предаването "Защо, господин министър?" само в "Защо?" отново с Жени Марчева и др.

Ивайло Илиев
