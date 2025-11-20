Съмнителни корнишони от Индия: Разказ как не стигнаха до българската трапеза заради механизъм на ЕС

Корнишони в оцетна киселина, които не са термично обработени – те са засечени в Словения, прихванати са и са унищожени. Те не са стигнали до България – това заяви инж. Светлана Савова, която е един от експертите в Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Савова коментира темата от гледна точка на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), която е европейска инициатива. Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи служи за докладване на проблеми с безопасността на храните в рамките на Европейския съюз, създадена е с Регламент 178/2002 от 28 януари 2002 г., който влезе в сила на 21 февруари 2002 г. А Савова предупреди, че новините за нея не бива да се възприемат като обезателна непосредствена опасност, заради която трябва сами да се спасяваме. Напротив – системата работи все по-добре и с нея се предотвратява именно опасността крайните потребители да се оправят сами – Още: На косъм от трапезата ни: Отровни ядки, краставици с парацетамол и риба с живак

Същевременно Савова призна пред БНТ, че сигналите по системата растат – 528 през октомври, 2025 година. Това обаче, по думите ѝ, не значело повече опасни храни, а по-добра апаратура и възможности да се откриват замърсители в храни, дори да са в по-малки количества.