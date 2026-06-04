"Тайният" инвеститор в "Евровизия" не помни Киркоров: Разкри кой е направил връзката с БНТ (ВИДЕО)

Гръцкият продуцент Илиас Кокотос и неговата компания K2ID Productions са хората зад победата на DARA на "Евровизия". В скорошно интервю той заяви, че той и екипът му са продуцирали участието на България на тазгодишния конкурс и са инвестирали дори повече от това, което е било предвидено по договор с БНТ.

Именно по силата на този договор именно K2ID Productions държи правата над мастъра на песента "Bangaranga", а не Virginia Records на Саня Армутлиева. Според Кокотос уговорката е ясна - K2ID Productions паема цялото българско участие, прави основната инвестиция и съответно запазва собствеността върху мастъра на песента.

Вероятно именно Кокотос е "неназованият" инвеститор, който Филип Киркоров визира в последния си коментар по темата, в който обявява, че той е причината България да победи, и лично е направил връзката между инвеститора и БНТ след като е обещал да измисли начин България да се върне в конкурса, въпреки финансовите затруднения на телевизията.

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Катя от "Ритон" е направила връзката

В интервюто си Кокотос засяга темата, попитан изрично дали Киркоров го е свързал с тогавашния шеф на БНТ Емил Кошлуков. Продуцентът на няколко пъти не посочи името на Киркоров, а подчерта, че свръзката с българския обществен оператор е направена от Катя от дует "Ритон".

"Започнахме като се свързахме с вас и предложихме да продуцираме българското участие в "Евровизия". Това беше договорка между БНТ и нашата компания - да продуцираме цялото участие", заяви Кокотос.

На изричен въпрос дали Киркоров е направил връзката с БНТ, той отговори, че това е било дело на Катя от "Ритон".

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"Тя ни представи", допълни той и уточни, че с Катя се познават от години и още тогава тя е представила него и екипът му на Емил Кошлуков.

Кокотос обясни намесването на името на Киркоров в казуса.

"Тя е близка приятелка на Филип. Тя също познава Емил, така че тя беше човекът, който ни представи, когато отидохме в офиса на Емил и се срещнахме. Но ние сме приятели с Ани Лорак от Украйна, с Филип. Ние сме приятели от години", заяви Кокотос.

Реакцията на Кошлуков

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След коментара на Кокотос бившият директор на БНТ Емил Кошлуков потвърди, че той има основна заслуга за победата на България.

"Едно интервю с Илия, който направи чудеса, за да победим. Благодаря ти! За доверието, за труда, за търпението - а имаше нужда от търпение, немалко, за подкрепата към БНТ, за приятелството. Аз съм само генералният директор на БНТ, който повярва на колегите си, на журито от прекрасни изпълнители, на Дара, а както става ясно - и на Илия. Заслугата за този успех е тяхна", написа Кошлуков.

"А Дара е звезда в истинския смисъл на думата. И победата ѝ принадлежи. Сега обаче нека благодарим на хората, които сътвориха шлагер, който пее цял свят. Сътвориха е хубава дума, защото твориха заедно, за и благодарение на Дара", допълни той.

Твърденията на Киркоров, че победата му принадлежи

Позиция на Филип Киркоров по темата взриви социалните мрежи.

"Да, вярно е. Благодарение на мен България не само участва в "Евровизия", но и спечели", обяви той.

Киркоров твърди, че миналата година е имал среща с тогавашния шеф на БНТ Емил Кошлуков със съдействието на дует "Ритон". По думите му те са ключови фигури в победата на DARA. Кошлуков изразил съжаление, че България не участва в конкурса по финансови причини и Киркоров обещал да помисли за решение.

"Доведох инвесттитор на БНТ. Някой, който благородно се съгласи да спонсорира участието на България на "Евровизия 2026". Просто така. Благодарение на мен и приятелите ми България се завърна в конкурса", продължава Киркоров.

"Продуцентът Илиас Кокотос и композиторът Димитрис Контопулос, който написа "Bangaranga", направиха всичко, за да се превърне тази мечта в реалност. Dream Team и нейната звезда DARA спечелиха този труден конкурс. Нещо,с което много се гордея", пише още той.

"Заради мен сега страната празнува, че следващата "Евровизия" ще е в България. Аз спечелих този конкурс и знам, че ако не бях аз, Катя, Емил Кошлуков и неназованият ни инвеститор, тази победа просто нямаше да е възможна", допълва той.

"Никой не ми каза "Благодаря", но аз никога не съм очаквал благодарност - правя добро принципно, от сърце. Нека останалото лежи на съвестта на онези, които си присвоиха заслугата за това прекрасно събитие", завършва Киркоров.