Дългата ръка на Русия: Филип Киркоров обяви, че стои зад победата на DARA (ВИДЕО)

България спечели за първи път "Евровизия". На финала на 70-годишния юбилеен конкурс, проведен във Виена DARA изпълни взривяващата песен "Bangaranga" и събра 516 точки - 204 от от журито и 312 от публиката, като беше фаворит и при двете гласувания.

Оказва се обаче, че в победата на България има руска следа, пишат руски медии.

Певецът Филип Киркоров обяви, че всъщност той е изиграл ключовата роля за това България да спечели "Евровизия". Народният артист на Русия обясни в предаване на популярната водеща Яна Чурикова за приноса си към успеха на "Bangaranga".

Още: Хотелите и ресторантите ще са пълни: Прогнози, че домакинството на "Евровизия" ще донесе стотици милиони евро за България

Потърсили са го от българска страна

Той обяви, че от БНТ са се свързали с него с молба да помогне за българското участие тази година.

"За мен щеше да е грях да не застана под знамето на малката си родина България, с която споделям толкова много връзки, откъдето започна моето пътуване. Естествено, когато българската телевизия се обърна към мен с молба да подкрепя България тази година, не можах да устоя на възможността", заяви Киркоров.

Още: Кметът на Бургас: Заявявам категоричното желание за домакинство на "Евровизия"

"Започнахме да подготвяме DARA за националната селекция на България. Тя имаше един проблем - нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, можеше да танцува, но нямаше хит. Но видяхме потенциал. Видях, че е дива. Заложихме на нея", обясни Киркоров.

Киркоров е направил връзката с композитора на "Bangaranga" Димитрис Контопулос, който е бил част от неговия проект Dream Team. Контопулос е написал и двете конкурсни песни на Сергей Лазарев, когато той представяше Русия на "Евровизия". Така се появява "Bangaranga".

Киркоров също така бил човекът, който е постигнал договорка с режисьора на българското участие - Фредрик Ридман. Той е един от най-търсените сценографи на "Евровизия", като е поставял две от победните изпълнения на конкурса - това на Манс Зелмерльов през 2015 г. и това на швейцареца Немо през 2024 г.

Той обяви, че не е присъствал на конкурса, защото участието му "вероятно би предизвикало нездравословен интерес".

Всичко това стана на фона на думи на шефа на "Евровизия" Мартин Грийн, според който имало шанс Русия да се завърне, защото можело да отговори на изискванията на конкурса, но той коригира първоначалната интерпретация на думите си в смисъл, че не е бил разбран.

Победата на България

България спечели "Евровизия" за първи път в историята на конкурса. С общ сбор от 516 точки DARA стана безапелационен лидер и ри вота на журито, и при този на публиката. На второ място остана Израел, а на трето - Румъния.

Изненадващо за мнозина България беше №1 при вота на журито. Тя финишира с 204 точки пред Австралия и Дания със 165 точки.

Страната ни получи най-високия брой точки - 12, от Малта, Австралия, Дания и Литва. По 10 точки ни дадоха Кипър, Армения, Полша и Великобритания.

DARA беше №1 и при вота на публиката с 312 точки.