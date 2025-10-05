Тежък и шокиращ финал: Изгониха от ефир водещата на тотото Марина Кискинова (СНИМКА)

Дългогодишната водеща на Тото-то по БНТ - Марина Кискинова, която бе неизменната телевизионна половинка на Деян Славчев-Део, обяви, че неочаквано е била "свалена от екран". "След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна. На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за "закриване на щата", споделя Марина в социалните мрежи.

Още: Скандал с тотото: В играта 5 от 35 се падна... 41 (ВИДЕО)

Тя разказва, че не е успяла да се сбогува със зрителите в ефир, нито да си каже "довиждане" в колегите си. "Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа "благодаря" и да се сбогувам с колегите си. Не знаех, че това е последното ми шоу. Никой не беше уведомен за това. Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.", споделя емоциите си Кискинова.

Редовните зрители видяха, че в следващия ефир на мястото на Кискинова бе актрисата София Маринкова, но никой не смяташе, че Марина повече няма да се появи на обичайното си място в предаванията на Тото-то.

Сбогуване с всички

Все пак Марина използва публикацията си, за да се сбогува със своите зрители и с Део, с когото години наред бяха част от тото емоциите на българите. "Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години. Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство. И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години.", написа Кискинова.

Още: Теди Москов и "Улицата" се гаврят с тотото: Демонстрират как се теглят числата (ВИДЕО)

Тя получи изключителна подкрепа от своите последователи, които в коментарите си я успокояваха, че всяко зло е за добро и че тепърва в живота ѝ предстоят прекрасни моменти. Припомняме, че преди по-малко от месец Марина Кискинова получи уникално предложение за брак от своя любим Ланс Пол - на планината Олимп.