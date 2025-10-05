Войната в Украйна:

Тежък и шокиращ финал: Изгониха от ефир водещата на тотото Марина Кискинова (СНИМКА)

05 октомври 2025, 10:50 часа 1190 прочитания 0 коментара
Тежък и шокиращ финал: Изгониха от ефир водещата на тотото Марина Кискинова (СНИМКА)

Дългогодишната водеща на Тото-то по БНТ - Марина Кискинова, която бе неизменната телевизионна половинка на Деян Славчев-Део, обяви, че неочаквано е била "свалена от екран". "След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна. На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за "закриване на щата", споделя Марина в социалните мрежи.

Още: Скандал с тотото: В играта 5 от 35 се падна... 41 (ВИДЕО)

Тя разказва, че не е успяла да се сбогува със зрителите в ефир, нито да си каже "довиждане" в колегите си. "Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа "благодаря" и да се сбогувам с колегите си. Не знаех, че това е последното ми шоу. Никой не беше уведомен за това. Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.", споделя емоциите си Кискинова.

Редовните зрители видяха, че в следващия ефир на мястото на Кискинова бе актрисата София Маринкова, но никой не смяташе, че Марина повече няма да се появи на обичайното си място в предаванията на Тото-то.

Сбогуване с всички

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Все пак Марина използва публикацията си, за да се сбогува със своите зрители и с Део, с когото години наред бяха част от тото емоциите на българите. "Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години. Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство. И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години.", написа Кискинова.

Още: Теди Москов и "Улицата" се гаврят с тотото: Демонстрират как се теглят числата (ВИДЕО)

Тя получи изключителна подкрепа от своите последователи, които в коментарите си я успокояваха, че всяко зло е за добро и че тепърва в живота ѝ предстоят прекрасни моменти. Припомняме, че преди по-малко от месец Марина Кискинова получи уникално предложение за брак от своя любим Ланс Пол - на планината Олимп.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Тото Български спортен тотализатор Марина Кискинова
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес