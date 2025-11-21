Войната в Украйна:

"Хората са едни и няма как да ги делим": КНСБ призовава на протест

Хората са едни и няма как да ги делим. Ние организираме наша акция в понеделник (24 ноември) от 12:00 часа пред парламента. Всички, които са недоволни от своите заплати и от бюджетния сектор, са добре дошли да изразят несъгласието си. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на Нова нюз. Акцията е под наслов "НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!".

Несъгласие с Бюджет 2026

Според него план-сметката за следващата година поставя под въпрос редица ключови системи в държавната администрация. По думите му синдикатът отдавна води разговори по най-проблемните направления, но въпреки това заплатите в някои от най-натоварените сфери остават силно изостанали.

"Независимо от всички приказки за раздут бюджет и неразумно харчене, в тези системи заплатите останаха недокомпенсирани. Недоволството е сериозно. Имам предвид ключови структури на терен – Националната агенция за приходите, която трябва да събере милиарди евро. Те и тази година получиха 5%, догодина също 5%. Очевидно това не е справедливо, когато в други сектори заплатите растат с двуцифрени числа", аргументира се Димитров.

Президентът на КНСБ припомни, че синдикатът е предлагал още миналата година да се предприеме хоризонтална политика за увеличение на разходите за персонал с около 10%, като вътре да има разумна диференциация. "Това беше разумната политика. В зависимост от важността на структурите и изпълнението на хората можеше спокойно да се направи увеличение на доходите, но това не се чу. Депутатите си прехвърлят топката, а в крайна сметка всички го направиха заедно", допълни той.

Синдикатът ще настоя за:

  • - хоризонтална политика по доходите от 10%;
  • - законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;
  • - прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ изисква допълнителни средства в размер на общо 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите "Държавно управление" и "Транспорт", които ще позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях.

Всички искания ще бъдат онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

