Коне и крави се разхождат по пътищата: Общините и АПИ вдигат рамене

У нас животни се движат свободно по главните пътища. Особено наболял е проблемът в Югозападна България, кодето въпреки разнопосочните предложения, решение все още няма.

Едно от трасетата където най-често има сигнали за животни по пътя е главният път Симитли - Банско. Пътуващите към Гърция често стават свидетели на преминаващи крави и коне, а инциденти през годините е имало много.

Проблемът в Югозапада

Над 50 са подадените сигнали за свободнодвижещи се животни. 2/3 от тях са именно за пътя Симитли - Банско.

"Направени са 3 комисии по безопасност на движението, на които точно този проблем е поставен като основен. За съжаление не мога да скрия и разочарованието си с риск да засегна някои институции, не се взимат достатъчно мерки", каза областният управител на Благоевград Георги Динев.

Той заяви, че трябва да има по-сурови наказания за хората, които не упражняват контрол над своите животни.

Голяма отговорност пада върху общините, заяви още той и допълни, че още през март са набелязани мерки, които могат да решат проблема, но до сега местните власти не са предприели нищо.

Предложените мерки - паша надалеч

Основната мярка, която е била набелязана, е общините да прецизират отдаването на общинските пасища. "В момента завърши стопанската година за отдаване и пашуване на животни, но само след няколко месеца ще бъде отворена новата процедура за следващата година и тук е мястото на общините да прецизират тези терени, защото в по-голямата си степен те се намират в непосредствена близост до основните пътни артерии. Даже има случаи, в които тези пасища са от двете страни на републикански път, което дава големи предпоставки за навлизане на безпризорни животни на пътното платно и създаване на ПТП", заяви Динев.

Друга основна мярка е била регистрирането на обекти, на които временно да бъдат настанени безпризорните животни, когато те бъдат установени от съответните органи.

Третата основна мярка е промяна на общинските наредби с по-сурови наказания за тези стопани, които не упражняват контрол върху своите животни, предаде БНТ.

Има предложение и за законодателни промени на национално ниво, така че животновъди, които не упражняват контрол над животните си, да бъдат лишавани от субсидии.

Позицията на АПИ и БАБХ

Изначално трябва да се тръгне от самите стопанства и там да бъде засилен контролът, смята инж. Росен Марков, директор на ОПУ-Благоевград. "Когато преминават да бъдат с гледач или придружител и да се спазват всички правила на Закона за движение по пътищата", коментира той.

От агенцията са взели мерки за поставяне на допълнителни знаци за възможни преминаващи животни.

И от АПИ, и от Агенцията по храните (БАБХ) прехвърлиха топката на общините, заязявайки, че законът възлага именно на тях отговорността за контрол и превенция на проблема.