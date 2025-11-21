Лоши условия в планините, туристите да останат в ниското

Условията за туризъм в планините са лоши, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между 1° и 4 градуса. В най-високите части на планините е мъгливо и духа силен вятър, казаха още от ПСС. Туристите да останат в по-ниските части на планините.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие, допълниха от спасителната служба.

