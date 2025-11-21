Студио Actualno:

БНБ представя златна монета с образа на Св. Патриарх Евтимий

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски" от серията "Българска иконография". Цената ѝ е 2590 лева (1324.25 евро). Тя е обявена за продан в БНБ и Касов център в София. Всеки клиент има право на закупуване на само една монета.

При покупка е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета като не се предлага на лица под 18 години. 

До края на днешния ден монетата ще е налична и в редица частни финансови институции.

