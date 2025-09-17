Годеж на Олимп за водещата на тотото Марина Кискинова (СНИМКИ)

Красивата водеща на тотото по БНТ1 - Марина Кискинова, се е сгодила за американския актьор Ланс Пол. Щастливата новина съобщи щастливият Пол, който качи поредица от снимки, на които се вижда красивият годежен пръстен. Впечатляващото е, че предложението за брак е направено на планината Олимп в Гърция, а красивата българка веднага е приела да се омъжи за своя любим.

Марина Кискинова и Ланс Пол са двойка от сравнително скоро, но явно са разбрали бързо, че са един за друг и са готови за следващата важна житейска стъпка.

Коя е Марина Кискинова

Марина Кискинова е родена на 05.02.1992 г., в София. Занимава се с музика от шестгодишна и по-конкретно с пеене. В периода от 2000 до 2008 година е участвала в над 50 конкурса за пеене, за кратко е била водеща на детско музикално предаване, занимавала се е с модерен балет, свири на кларинет и пиано.

Завършила е НАТФИЗ, актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Стефан Данаилов (випуск 2016). Участва с главна роля в сериала "Sex, лъжи и TV" в образа на Яна Милева, а след това става част от реалити формата "Музикална академия" като ко-водеща заедно с Иван, Андрей и Део.

От пет години Марина Кискинова е ко-водещ на тотото по БНТ 1 където си партнира с Деян Славчев - Део. Младата певица има записани няколко песни, като една от тях е дует именно с Део. В началото на 2025 г. Марина стана водеща на забавното сутрешно радиопредаване "Шоуто на блондинките" по Radio Fresh.

