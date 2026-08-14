Борбата е безмилостно жестока: Билетите за "Евровизия" в Бургас - по-малко и по-скъпи?

Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027" и въпросите, свързани с билетите за песенния конкурс, вече са налице.

От БНТ обясниха, че освен за полуфиналите и големия финал, феновете ще имат възможност да закупят билети и за още 6 предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между понеделник, 10 май, и събота, 15 май 2027 г.

Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират в платформата Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

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Фенове на конкурса вече коментираха, че борбата за билети ще е безмилостно жестока, тъй като Арена "Бургас" е с по-малък капацитет от някои от европейските зали, приемали конкурса досега, съответно това би значело по-малко билети, вероятно на по-високи цени.

Обикновено билетите за "Евровизия" свършват за минути. Последният път продажбата е приключила за 14 минути. Предстои да видим какви шансове ще имат феновете да се доберат до билети за шоуто в Бургас.

Източник: Getty Images

Когато ще бъдат пуснати билетите

Обикновено билетите излизат в продажба в края на годината преди конкурса или в началото на конкурсната година. В специализираните сайтове за "Евровизия" вече очакват билетите за шоуто в България да бъдат пуснати в продажба в края на 2026 г., но това предстои да бъде уточнено.

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Началото на продажбата на билети зависи от няколко фактора - да се избере градът домакин и залата, да се избере агенция, да има план на залата, след като е уточнен дизайнът на сцената, "Зеланата стая" и разположението на камерите.

Статистиката сочи, че билетите през годините са били пускани в интервала ноември - април:

Евровизия 2026 : 13 януари 2026 г. (предварителна регистрация от 24 ноември 2025 г. до 18 декември 2025 г.)

Евровизия 2025 : 29 януари 2025 г. (предварителна регистрация от 16 декември 2024 г. до 10 януари 2025 г.)

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Евровизия 2024 : 28 ноември 2023 г.

Евровизия 2023 : 7 март 2023 г.

Евровизия 2022 : 7 април 2022 г.

Евровизия 2021 : Няма публична продажба

Евровизия 2020 : 12 декември 2019 г.

Евровизия 2019 : 18 февруари 2019 г.

Евровизия 2018 : 30 ноември 2017 г.

Евровизия 2017 : 14 февруари 2017 г.

Евровизия 2016 : 26 ноември 2015 г.

Евровизия 2015 : 15 декември 2014 г.

Евровизия 2014: 29 ноември 2013 г.

Евровизия 2013: 26 ноември 2012 г.

Цената

Цената на билетите варира значително - според годината и според вида шоу.

Билети могат да се купуват не само за големите концерти на живо, но и за репетициите за журито преди тях, на които всичко се проиграва по начина, по който ще изглежда на екран.

Източник: Getty Images

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Видовете събития с билета са:

Репетиции на журито

Репетициите на журито се провеждат вечерта преди концертите на живо. Тези репетиции няма да бъдат излъчвани, но всички национални журита ги гледат и гласуват възоснова на представянията в тях.

Репетициите са точни копия на концертите на живо, включително откриващия акт и антрактните изпълнения, с изключение на сегмента с гласуването.

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Следобедни репетиции

Последните репетиции преди концертите на живо се провеждат следобед в същия ден. Те се наричат ​​още "Семейни предавания". Също не се излъчват.

Тези репетиции отново са точни копия на концертите на живо, включително откриващия акт и антрактните актове, с изключение на сегмента за гласуване.

Концерти на живо

Концертите на живо са точно това - телевизионни предавания на живо - двата полуфинала и финала. Милиони зрители гледат предаванията в реално време и гласуват за своите фаворити.

Цените са различни, в зависимост от типа шоу и местоположението на местата. Можем да се ориентираме за цените на билетите по това какви бяха те за последната "Евровизия" - тази във Виена, която DARA спечели:

ПОЛУФИНАЛ 1

Репетиция на журито, 21:00 часа: 25 евро – 163 евро

Следобедна репетиция, 15:00 часа: 10 – 108 евро

ШОУ НА ЖИВО, 21:00 часа: 53 евро – 263 евро

ПОЛУФИНАЛ 2

Репетиция на журито, 21:00 часа: 25 евро – 163 евро

Следобедна репетиция, 15:00 часа: 10 – 108 евро

ШОУ НА ЖИВО, 21:00 часа: 53 евро – 263 евро

ФИНАЛ

Репетиция на журито, 21:00 часа: 38 евро – 233 евро

Следобедна репетиция, 13:30 часа: 20 евро – 113 евро

ШОУ НА ЖИВО, 21:00 часа: 63 евро – 363 евро

Децата на "Евровизия"

Конкурсът има строги правила за присъствието на деца.

Достъпът на деца под 3 години не е разрешен заради ярките светлинни ефекти, обема на събитието и допълнителните шоу ефекти, които не са подходящи за тази възрастова група.

Деца под 12 години могат да посещават следобедните представления с начало до 17:00 ч. централноевропейско време, само когато са придружени от възрастен и само на седящи места. За деца под 12 години е задължително носенето на собствени предпазни средства за слуха, които трябва да бъдат осигурени от родителите или настойниците им. Препоръчва се използването на антифони.

Младежи до 14 години могат да присъстват на всички събития, когато са придружени от възрастен и са на седящи места.

Младежи на възраст между 14 и 16 години могат да посещават следобедните представления, репетициите за журито и полуфиналите (всички представления с изключение на Големия финал) в зоната за сядане без придружител. Достъпът до зоната за правостоящи посетители и финалния концерт е разрешен само с придружител.

За младежи над 16 години няма ограничения за достъп.